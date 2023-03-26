Из-за чего гниет рассада и как этого избежать: четыре совета

У опытных огородников есть несколько секретов, которые сохраняют саженцы здоровыми и свежими

Многие дачники не покупают рассаду, а выращивают весной самостоятельно. Этот кропотливый труд может быть напрасным, если растения сгниют. Важные правила помогут это предотвратить.

По каким причинам может гнить рассада и как этого избежать? Ответ дает блог s.sad.ua в Instagram.

По словам опытных дачников, загнивание рассады — внезапная гибель всходов. Гниль появляется как из-за ошибок в уходе, так и в результате грибковых заболеваний.

Самые частые причины, по которым гниет рассада:

Неправильный уход.

Дисбаланс минеральных элементов (это приводит к тому, что рассада становится более склонной к инфекционным заболеваниям).

Неправильный микроклимат (температура для рассады большинства культур составляет 16-18 градусов тепла

Контакт с больными растениями.

Как же предотвратить загнивание саженцев? Огородники предлагают следовать четырем важным правилам, чтобы сохранить молодые растения здоровыми и крепкими.

Используйте стерильную грунтовую смесь. Грибок и плесень могут жить в почве. Не углубляйте семена и не сейте слишком густо. Обязательно оставьте место для циркуляции воздуха. Не поливайте сходы слишком сильно и не оставляйте их в воде. Сливайте излишки. Дайте саженцам много тепла и света, чтобы они быстро прорастали и росли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не допустить перерастания рассады. А еще мы писали, какая популярная специя спасет рассаду от плесени.