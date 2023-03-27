Как правильно поливать огурцы, чтобы они не были горькими и грубыми

От полива огурцов зависит качество урожая

Огурец — один из самых любимых овощей украинцев, и у многих в огороде этот овощ точно присутствует. Для получения вкусного и здорового урожая важно не только выбрать качественные семена огурцов, но и обеспечить культуре необходимые свет, тепло и влагу.

Для представителя семейства тыквенных особую важность играет водный режим, пишет bb.lv. Именно от полива огурцов зависит качество урожая, ведь из-за нехватки воды можно гарантировано получить горькие на вкус и с грубой кожурой овощи.

Как правильно поливать огурцы

Огурцы, которые укрыты пленкой, до плодоношения нужно поливать водой комнатной температуры 1-2 раза в неделю. Раз в 7-10 дней почву увлажняют, когда начинается плодоношение, при этом в теплице должен быть не ниже 70% уровень влажности. Перебарщивать с поливом также нельзя, поэтому в сезон обильных дождей рекомендуется накрывать овощи пленкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем подкормить огурцы, чтобы получить большой урожай. Также мы писали, почему возле огурцов нельзя сажать помидоры.