Чем подкормить клубнику после посадки весной: секрет небывалого урожая

Ягоды будут крупными и сладкими

Клубника — самая популярная ягода на участках практически каждого дачника. Она очень полезна, но чтобы получить большой урожай сладкой культуры, необходимо правильно за ней ухаживать. Поэтому здесь не обойтись без поливов, опрыскиваний клубники и подкормок.

Опытные огородники подкармливают в весенний сезон клубничные посадки удивительно полезным раствором, чтобы увеличить урожайность в разы. Одна из главных и основных подкормок клубники для сладости и налива ягод – это борная кислота. Об этом пишет "Земляк". Она очень важна для хорошего плодоношения.

Как подкормить клубнику весной

Разбавляем 0,5 чайной ложки порошка борной кислоты в горячей воде (полстакана). Затем выливаем смесь в 10 л воды. Этим раствором возделываем клубнику во время цветения. Обработку следует проводить по листьям и цветам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повысить урожайность клубники в пять раз — рецепт полезного раствора на основе борной кислоты и марганцовки.

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