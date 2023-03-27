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Гороскоп на 28 марта: хороший день для шопинга, а также для начала собственного дела

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Гороскоп на 28 марта 2023 года
Гороскоп на 28 марта 2023 года. Фото Телеграф

День будет особенно удачным для людей творческих специальностей или тех, кто решил посвятить его искусству

Издание "Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 28 марта, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды представителям зодиакального круга и что советуют астрологи, чтобы удача не покинула вас в этот вторник.

Овен (21 марта — 20 апреля)

И общение, и работа у Овнов 28 марта проходят плодотворно и приносят положительные эмоции. Этот день может стать началом многих позитивных изменений в вашей жизни. Используйте все возможности, принимайте предложения. Новые знакомства будут полезны в будущих проектах.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Скоро вас ждут большие перемены, к которым неплохо подготовиться заранее. Полезно четко представлять себе, чего именно вы хотите от грядущих изменений, как будет выглядеть ваша новая жизнь, с какими людьми мечтаете познакомиться. 28 марта ваш доход напрямую зависит от вашей работоспособности. Кстати, Тельцов называют самыми трудолюбивыми знаками Зодиака.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Обстоятельства сложатся так, что вам придется отменять свои планы и заниматься совсем другими делами. Однако изменения могут быть приятными: к вам придут гости, поступит радостное предложение. Приготовьтесь к позитивным известиям и не планируйте много на этот день. Избегайте рискованных мероприятий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Если какие-то сложные задачи были ранее отложены, то сейчас самое время ими заняться. Ракам будет удаваться любая трудная работа или задание. Бесполезные разговоры или встречи могут отвлечь вас от главного и замедлить весь процесс, поэтому постарайтесь не отвлекаться. Добавим, что у Раков в 2023 году произойдет переоценка ценностей.

Лев (23 июля — 23 августа)

Детальный план на весь день поможет Львам успеть выполнить все задуманное и оставить время на свои личные нужды. Полезно делать перерывы и отвлекаться от сложной работы, которой 28 марта у вас будет много. Если есть дела или занятия, где вам везет, то займитесь ими в первую очередь. Добавим, что в 2023 году звезды щедро одарят Львов возможностями для профессионального роста.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Ваша инициативность и энтузиазм будут по достоинству оценены начальством или авторитетными людьми. Предлагайте свои интересные идеи, делитесь перспективными планами. Если первая попытка была не совсем удачной, не опускайте руки. У Дев будет много шансов поймать удачу за хвост.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Дайте волю своей фантазии и займитесь каким-нибудь делом, где есть шанс проявить себя как творческую личность. Хорошо, если есть возможность сделать это на своем рабочем месте. Результаты приятно удивят не только вас, но и ваших коллег. Сделайте подарок вашему партнеру, приготовьте необычный ужин.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Настраивайтесь на работу и активный напряженный день, иначе приступы лени не позволят вам сделать ничего из запланированного. Выберите одно или два важных вопроса и все время посвятите их решению. Посторонние разговоры и мечтания заберут у вас много времени, поэтому сделайте усилие, чтобы закончить дела.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Ожидается плодотворный и благоприятный день. Стрельцам легко удается справляться с трудностями и достигать своих целей. Замечайте ошибки коллег, и делайте выводы: такой опыт поможет сделать свою работу более качественной. Хороший день для покупок: есть шанс недорого купить качественные вещи.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Уделите время своим домашним, окажите помощь, если кто-нибудь вас об этом попросит. Скоро вам тоже может потребоваться их поддержка. Не эскалируйте напряженные ситуации, расслабьтесь эмоционально и постарайтесь проще смотреть на вещи. Это поможет Козерогам избежать ссор.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Будьте готовы к тому, что сложности и ошибки будут сопровождать дела, в которых вы были полностью уверены. Сохраняйте уверенность в своих силах и своем профессионализме, думайте позитивно. Чувство юмора поможет Водолеям разрядить ситуацию и сгладить любой конфликт.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Измените подход к делам, действуйте и думайте нестандартно и вам удастся быстро получить нужный результат. Хороший день, чтобы начать новое интересное дело или познакомиться с важным человеком. Есть вероятность, что Рыбам предложат выгодный проект. Добавим, что 2023 год Рыбам не несет хороших новостей.

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