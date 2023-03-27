Почему компьютер не видит телефон через USB: причины и решение популярной проблемы

Достаточно распространенная проблема, с которой время от времени сталкивается большинство пользователей

Случается, что при подключении телефона к компьютеру через специальный USB-шнурок ничего не происходит. Или что-то происходит, но не совсем то, что вам нужно. К примеру, вы решили перебросить файлы с одного гаджета на другой, а вам предлагается только режим подзарядки смартфона. Почему так происходит и как решить эту проблему, рассказываем дальше.

В первую очередь отметим, что обычно при подключении смартфона к ПК по умолчанию активируется режим зарядки, при котором телефон заряжается, но не дает доступа к своим данным через интерфейс Windows. Если вам не удается выйти из этого режима и выбрать другой, причин может быть несколько. О них информирует naandroidi, добавляя практические советы, которые помогут исправить ситуацию.

При подключении телефона вообще ничего не происходит: причины и решения

Речь идет о том случае, когда вы подключаете телефон и ни он, ни компьютер на это вообще никак не реагируют. Такая проблема обусловлена механическим нарушением, причем есть три наиболее вероятных варианта:

Повреждён соединительный кабель. Чтобы это проверить, придется взять другой кабель и соединить с его помощью ПК и смартфон. Если все нормально – сигнал есть, то причина именно в неудовлетворительном состоянии первого USB-кабеля. Зарядное гнездо телефона повреждено. Чтобы проверить эту версию, нужно подключить телефон к какому-нибудь другому гаджету — другому ПК, павербанку, ноутбуку и т.д. Если и в этом случае смартфон не реагирует, проблема именно в нем, точнее она кроется в расшатанном или запыленном зарядном гнезде (его, кстати, можно с легкостью самостоятельно почистить). В худшем случае, если устранить проблему не получается, придется обратиться в сервисный центр. Поврежден USB-порт компьютера. Для проверки этого варианта достаточно подключить к определенному порту USB другие устройства (мышку, клавиатуру, другой гаджет). Если реакции так и не будет, то нужно либо подключиться через другой порт, либо нести свой лэптоп в ремонт.

Что делать, если компьютер не видит файлы на подключенном телефоне?

Если у вас возникли проблемы с подключением смартфона к ПК, первое, что стоит сделать — это перезагрузить оба устройства. Случается, что после этого проблема исчезает сама по себе. Однако, если это не помогло, предлагаем рассмотреть другие варианты решения распространенной проблемы.

Неправильный выбор режима подключения телефона к ПК

Помните, что по умолчанию обычно включается опция "Только зарядка" (другое название "Зарядка через USB"). Чтобы компьютер увидел телефон, нужно установить режим USB-накопитель или медиа-устройство (MTP). Для этого достаточно подключить телефон к ПК и после появления специального меню с типом подключения выбрать нужный вам вариант. Если меню не появилось, надо свайпнуть вниз шторку, найти соответствующую опцию, двойным нажатием перейти в меню выбора режима и таки выбрать нужный вариант.

Отсутствие на ПК необходимых драйверов

После подключения телефона зайдите в диспетчер устройств компьютера и посмотрите, есть ли ваш смартфон в списке переносных устройств. Если есть, но он не определяется (или определяется, однако без доступа к его файлам), то причина кроется в отсутствии нужных драйверов на ПК. Для их автоматической установки необходимо переподключить смартфон к USB. Если это не помогло, нажмите правой кнопкой мыши на значок или название вашего телефона в диспетчере устройств, выберите команду "Обновить драйверы", а затем укажите местоположение драйверов или активируйте опцию автоматического поиска. Если нужного драйвера таки не найдется, его нужно будет скачать из интернета, а после этого повторить процесс обновления.

Можно воспользоваться и другим решением — установить на ПК специализированную подборку драйверов для всех элементов компьютера и утилиту для управления смартфоном на ПК (обычно есть на сайте производителя смартфона). С помощью первой программы нужно будет скачать и установить нужные драйверы, тогда как вторую программу достаточно просто запустить, настроить и спокойно пользоваться ее функционалом.

Редкие причины, по которым ПК не видит телефон

Вирусы. Некоторые вредоносные программы блокируют часть функций компьютера. Если у вас есть подозрения, что это именно ваш вариант, лучше установить антивирус и просканировать систему. Программная блокировка USB-портов. На некоторых компьютерах установлен софт, не позволяющий считывать информацию с устройств, подключаемых USB. Если на ПК установлено соответствующее ПО, его придется выключить. Включен режим модема телефона. Проверить это можно через раздел "Беспроводные сети" (другие возможные названия: "Подключение" или "Сеть и Интернет"). Здесь должна быть опция превращения смартфона в модем. Если она активна, ее нужно отключить и после этого переподключить телефон к компьютеру.

Раньше мы рассказывали, как понять, что пора менять батарею телефона. И речь идет не только о скорой разрядке гаджета.