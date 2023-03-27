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Свои огурцы уже в мае: семь секретов получения раннего урожая

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Ранние огурцы – мечта каждого хозяина Новость обновлена 27 марта 2023, 16:51
Ранние огурцы – мечта каждого хозяина. Фото seeds.org.ua

Главные условия, которые позволят лакомиться собственным урожаем еще до наступления лета

Выращиванием огурцов занимается практически каждый дачник, имеющий хотя бы клочок земли, на которой можно что-нибудь посадить. Это растение считается очень капризным, ведь может перестать родить из-за брака или же наоборот — переизбытка влаги и подкормки, из-за погодных условий и по многим другим причинам. Раньше мы рассказывали, каким просроченным продуктом нужно подкормить огурцы, чтобы родили как бешеные, а теперь расскажем, как сделать, чтобы первым урожаем вы полакомились уже в мае.

В основном посев огурцов в открытый грунт проводят с середины апреля по середину мая — в этот период земля уже достаточно прогрета. Первые плоды в таком случае следует ожидать не раньше июля. Однако есть проверенные методы, позволяющие засеять огурцы раньше и при этом получить шикарный урожай еще до наступления лета. О том, как воплотить эту мечту каждого дачника в жизнь, рассказывает zelenasadyba. Делимся семью секретами, которые позволят сделать все правильно и точно иметь свои огурцы уже в мае — начале июня.

1. Где посеять огурцы для раннего урожая

Во-первых, от традиционного высева в открытую почву придется отказаться. Поскольку огурцы очень любят тепло, высеяв семена слишком рано, еще в холодную землю, вы просто его погубите.

Правильным вариантом будет высеять огурцы на рассаду в теплом помещении: первые побеги появятся уже через неделю, а через 4-5 недель от момента высева семян вы сможете пересадить уже окрепшую рассаду в грунт. Держать рассаду в горшке дольше бессмысленно, ведь она перерастет и может погибнуть.

2. Как правильно сеять огурцы на рассаду

Лучше всего сеять по 1-2 семени в небольшую емкость, чтобы потом посевы не пришлось прореживать. Когда семя прорастет, его нужно будет аккуратно, вместе с комочком земли, пересадить в горшочки диаметром около 9 см (этого будет достаточно, чтобы рассада могла образовать дополнительные корни и набраться сил до момента пересадки в открытый грунт).

Семена высевают на глубину 0,5 см, прикрыв их крупным песком или смесью 1:1 песка и грунта. Горшки с семенами ставят в теплом помещении на солнечную сторону. Почва постоянно должна быть умеренно влажной.

3. Высадка молодых саженцев огурцов

Примерно через месяц после посева семян, когда над двумя первыми листочками появится вторая — настоящая пара листьев, саженцы будут готовы к пересадке в грунт. Это происходит примерно в начале мая (может быть и раньше). Перед пересадкой рассады в грунт, можно провести закалку саженцев, выставляя их на улицу или в теплицу на несколько часов в солнечный безветренный день. Однако высаживать молодые растения все равно нужно не на открытый участок, а в парник или в теплицу — теплое место, где огурцам будет достаточно солнечного света и места для развития. Получить первые плоды в таком случае можно уже через 2-3 недели после высадки рассады.

4. Как подготовить почву для посадки рассады огурцов

Чтобы ускорить прогревание слежавшейся за зиму почвы, весной ее нужно перекопать, не разрыхляя. Земля в комках прогреется быстрее.

За две недели до предполагаемой посадки следует подкормить участок на грядке любым удобрением, которое подходит для выращивания овощей в открытом грунте. Подходят компост, перегной, минеральные удобрения и зола, а также азотосодержащие удобрения.

Где-то за неделю до высадки рассады надо уже разрыхлить почву и ежедневно поливать ее горячей водой, накрывая ее каждый раз после этого темной пленкой. Непосредственно во время высадки рассады, особенно если это открытый грунт, пленку с грядки не снимайте. Перед посадкой убедитесь, что почва прогрелась до температуры около +15 °С (замеряется температура на глубине примерно 8 см) — только в таком случае вам удастся максимально быстро получить урожай.

Участок, на котором вы собираетесь выращивать огурцы, должен быть солнечным, плодородным, с хорошей водопроницаемой почвой. Главными врагами этой культуры являются низкие температуры, частые осадки и повышенная влажность почвы.

5. Теплые грядки для раннего урожая

Теплая грядка — прекрасный прием получения ранних огурцов в мае, особенно если весна выдалась прохладной. Кроме того, такая грядка является еще и дополнительной подкормкой.

Используют два вида теплых грядок: заглубленная и приподнятая. Они напоминают многослойный бутерброд, где разными компонентами выступают органические удобрения. Лучше всего делать приподнятые грядки, ведь тогда лишняя вода сможет отходить во время дождей. Готовить такую грядку стоит еще с осени, чтобы за несколько месяцев все составляющие, внесенные в землю, успели перегнить и отдать все полезные вещества, которыми в течение сезона будут питаться молодые растения.

Вот несколько правил для изготовления теплой грядки:

  1. выбирают просторное солнечное место;
  2. перед засыпанием следующего слоя нижний заливают водой, чтобы слои постоянно были влажными;
  3. для заполнения грядки брать части только здоровых растений, без грибковых поражений и повреждений насекомыми-вредителями;
  4. ширина грядки выбирается произвольно, но не более 1 м, а глубина – не менее 30 см;
  5. нижний слой наполнения грядки состоит из крупных грубых отходов, для перегнивания которых требуется больше времени (тонкие ветки лиственных деревьев, толстые стебли, мелкие древесные отходы и т.п.);
  6. следующий слой состоит из грубых травянистых растений, шелухи от овощей, мягких стеблей;
  7. сверху толстым слоем укладываются листья и свежескошенная трава без семян, причем этот слой нужно хорошо уплотнить во избежание образования холмиков и ямок;
  8. обязательно следует добавить комплексное удобрение: нитроаммофоска – 1 ст.л. на квадратный метр и стакан древесной золы, можно залить раствором навоза с соломой или без нее;
  9. засыпать такую "начинку" нужно плодородной землей толщиной 15-20 см;
  10. готовую грядку накрывают на зиму темной плёнкой.

Можно сделать теплую грядку и весной, но в таком случае грядку заполняют только мягкой зеленой массой, быстро перегнивающей в земле, и пищевыми отходами растительного происхождения. В этом случае – никакого навоза! Особенно хорошо использовать крапиву без корней, клевер, одуванчик, шелуху лука. Все это смешивается с компостом или биогумусом и заливается крутым кипятком, а затем так же накрывается темной пленкой. Рассаду высаживают уже через несколько дней.

6. Выбор семян

Главное — выбирать семена, которые лучше всего подходят для вашей климатической зоны. Также важно заранее определиться, где будут выращиваться ранние весенние огурцы: для открытого грунта подойдет любой сорт, тогда как для теплиц выбирают партенокарпические и самоопыляющиеся сорта и гибриды.

7. Как ухаживать за саженцами огурцов

Чтобы огурцы не горчили и имели правильную форму, следите за тем, чтобы земля, где они растут, была всегда равномерно влажной. В засушливую погоду огурцы нужно поливать ежедневно — понемногу и теплой водой. Если возьмете холодную, то только испортите ситуацию — тогда урожая можете вообще не дождаться. Постоянно проверяйте растения на наличие вредителей и вовремя проводите защитные мероприятия.

После появления плодов не позволяйте огурцам вырастать слишком большими — срывайте их вовремя и тогда количество урожая вас очень порадует.

Раньше мы рассказывали, как правильно поливать огурцы, чтобы они не были горькими и грубыми. Несколько простых правил помогут вырастить много вкусных овощей без лишних стараний и использования "химии".

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#Урожайность #Растения #Огурцы #Дачники #Огородники