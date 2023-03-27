Как предотвратить черную ножку у рассады: пять советов опытных дачников

Основание молодых растений может почернеть по нескольким причинам

При выращивании рассады в домашних условиях огородники могут столкнуться с рядом проблем. Молодые растения могут гнить или же ножка будущих саженцев становится черной.

Есть пять рекомендаций, которые помогут избежать черной ножки у рассады. Подробнее об этом говорится в блоге s.sad.ua в Instagram.

По словам опытных огородников, черная ножка у рассады образуется из-за заболевания, которое вызывают патогенный грибок. С подобным может столкнутся молодая рассада любых культур.

Как предотвратить почернение рассады:

Не переувлажняйте почву. Направляйте полив в поддоны или поливайте с помощью пипетки между рядами.

Утепляйте подоконник. Добавьте под поддоны одеяла или поставьте ящики с рассадой на книги. Рассада не любит перепад температур.

Не сейте слишком густо и вовремя пикируйте рассаду. Высаживайте семена в отдельные стаканчики, так вы сможете избежать плотных всходов. Когда появятся два-три листа, проведите пикирование в емкости большего диаметра. После пикирования проблем с черной ножкой быть не должно.

Не подкармливайте молодую рассаду. Черная ножка отлично развивается у растений, перекормленных азотом. Лучше вносить удобрения после пикирования, когда саженцы окрепнут.

Давайте рассаде больше света. При достаточном освещении сеянцы не вытягиваются, растут сильными, а значит не болеют.

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