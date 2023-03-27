Это точно поможет: простые способы продлить заряд телефона

Эти простые советы помогут продлить работу смартфона на одной зарядке

Если вы хотите, чтобы заряд батареи держался дольше, то необходимо выключить все лишние программы и функции. Чем больше программ у вас работают автоматически или в фоновом режиме, тем быстрее расходуется заряд батареи смартфона.

На портале поддержки Google дали несколько простых, но действенных советов. Также эксперты добавили, что время работы батареи зависит от типа устройства. Подробную информацию о вашем телефоне или планшете можно найти на сайте службы поддержки производителя.

1.Отключите ненужные функции

Если вы не пользуйтесь в данный момент Wi-Fi, Bluetooth или GPS, то отключите эти программы. Они расходуют большое количество энергии батареи из-за чего телефон быстрее разряжается.

2.Уменьшите яркость экрана

Оптимальный вариант — выбрать автоматическую регулировку яркости. Эта функция будет следить за тем, чтобы яркость экрана подстраивалась под источники света. На улице в солнечный день яркость экрана будет прибавляться, а в помещении наоборот уменьшаться. Если такой функции у вас нет, то вручную регулируйте яркость экрана.

3.Используйте экономичный режим

Большинство смартфонов оснащены экономичным режимом. При его активации отключаются некоторые второстепенные функции гаджета, что экономит заряд батареи. Лучше всего использовать этот режим, когда вы не нуждаетесь в полной мощности вашего смартфона.

4.Закройте ненужные программы

Закройте те приложения, которыми вы сейчас не пользуетесь. Работая в фоновом режиме, они продолжают потреблять энергию батареи.

5.Выключите автоматическое обновление

Если у вас включено автоматическое обновление программного обеспечения, то ваш телефон может разряжаться быстрее именно из-за этого. Отключите эту функцию, чтобы обновления происходили только в том случае, если вы подключены к источнику питания.

6.Отключите звуковые эффекты

Звуковые эффекты при нажатии на экран, при блокировке или разблокировке экрана, звуки клавиатуры или щелчок камеры могут потреблять много энергии батареи. Для того, чтобы этого избежать, просто отключите звуковые эффекты

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как категорически запрещено заряжать смартфон. Эту ошибку допускают многие владельцыв гаджетов.