Вербное воскресенье в 2023 году: что можно и нельзя делать в праздник

Верующие в церковь в єтот праздник приносят веточки вербы

В это воскресенье, 2 апреля, христиане западного обряда отмечают большой церковный праздник — Вход Господень в Иерусалим. В народе этот день именуют Вербным воскресеньем. По юлианскому календарю в 2023 году праздник приходится на 9 апреля — в последнее воскресенья Великого поста.

Праздник относится к числу двунадесятых и посвящен он событию, описанному во всех Евангелиях: когда Сын Божий вошел в Иерусалим. За день до Вербного воскресенья отмечается Лазарева суббота — важный праздник, установленный в память о чудесном воскрешении Христом праведного Лазаря.

Библейские писания говорят о давнем обычае освящать именно пальмовые ветки, которыми жители Иерусалима встречали Христа, поэтому во многих странах праздник носит название Пальмовое воскресенье. Поскольку в наших краях ни о каких пальмах и речи быть не может, альтернативой выбрали ветки вербы.

Что можно делать в Вербное воскресенье в 2023 году

В этот день или накануне следует посетить церковную службу.

Хозяйки украшают дома молодыми ветвями вербы.

Небольшие букеты вербы освящают на богослужении в храме.

В Вербное воскресенье можно употреблять рыбу, несмотря на строгий Великий пост.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2 апреля

Шить, вязать, вышивать и заниматься работой по дому.

Запрещен физический труд.

Веселиться и посещать развлекательные заведения.

Употреблять алкоголь.

Ссориться, ругаться, злословить, желать другим зла.

Есть пищу животного происхождения, поскольку пост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, на какие дни в 2023 году будут приходиться главные христианские праздники из-за изменений в церковном календаре.