Чем эффективно вымыть окна без разводов: ингредиенты для этого средства есть в каждом доме

Смешайте пару ингредиентов и можно приступать к мытью окон

Сверкающие чистотой окна пропускают больше света в дом и радуют взгляд. А чтобы хорошо вымыть стекла без разводов необязательно покупать какие-то специальные средства. При желании можно обойтись самодельным составом.

Сделанное своими руками средство дешевле, не дает шансов разводам и не содержит ни капли химии. Рецепт удивительного средства опубликован на сайте Thespruce.

Как сделать средство для мытья окон своими руками

Наполните чистую бутылку с распылителем уксусом и дистиллированной водой в равных частях. Добавьте около 10 капель вашего любимого эфирного масла в воду и уксус в пульверизаторе и встряхните, чтобы перемешать.

Содержащаяся в уксусе уксусная кислота, которая также используется во многих покупных чистящих средствах, является мощным чистящим средством, растворяющим минеральные отложения и жирные пятна.

Слегка побрызгайте средство на окно, начиная сверху, чтобы во время мытья вы могли собирать капли. Используйте безворсовую ткань из микрофибры или швабру, чтобы удалить чистящее средство и грязь. Если вы чистите зеркало, сбрызните чистящую ткань вместо зеркала, чтобы не повредить раму.

Также читайте о том, как постирать большое одеяло без стиральной машинки.