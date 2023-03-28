Какие овощи сеют в апреле: перечень обязательных работ на участке

Второй месяц весны предполагает посев многих культур на огороде и обработку деревьев в саду

Дачный сезон стартовал еще с начала весны, согласно посевному календарю на март-2023. Во втором весеннем месяце работы на участке становится еще больше. Посев ряда культур, обработка плодовых деревьев, посадка цветов – вот лишь несколько обязательных дел.

Что нужно успеть сделать на дачном участке в апреле? Свои рекомендации озвучил блог s.sad.ua в Instagram.

Итак, в начале апреля можно сеять такие растения:

редис,

горох,

укроп,

капуста,

салат,

ревень,

морковь,

листовой сельдерей,

пастернак.

Опытные огородники советуют в первую очередь сеять редис. Это обусловлено более длинным световым днем, что может привести к стрелкам у овоща. Рекомендуется сделать канавки, посеять туда семена и укрыть пленкой или агроволокном. На одном участке с редиской, отмечают в блоге, можно сеять шпинат. Оказывается, это растение защищает защитить корнеплоды от распространенного вредителя — крестоцветной блошки.

Кроме того, в апреле нужно уделить время клубнике. Если вы не делали обрезку осенью, то в конце апреля дачники советуют удалить старые листья и привести в порядок усы.

Многие огородники в середине весны начинают готовить к посадке картофель. Когда же стоит начинать сажать картофель? В блоге дают полезный совет для определения удачной даты: как только березы начнут зеленеть – картофель готов к высадке.

Также в конце месяца рекомендуется высаживать луковицы цветов. Не забудьте разрыхлить грунт, полить и подкормить растения. Хороший вариант для посева — однолетние цветы.

Найдется работа в апреле и в саду. Пока почки на плодовых деревьях не набухли и не распустились, обработайте их. Выбирайте средства для защиты от мучнистой росы и тля – это самые распространенные болезнь и вредитель.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробнее о том, когда и как следует опрыскивать плодовые деревья в саду весной. Простые манипуляции обеспечат щедрый урожай плодов в будущем.