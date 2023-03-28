Бывалые дачники сажают по два перца в лунку и собирают огромный урожай: в чем секрет

Урожай будет на 50% больше обычного

Вырастить много сладкого перца по силам далеко не каждому дачнику. Это растение очень капризное и требует немалых усилий. Морока начинается еще на этапе выращивания рассады — существует по меньшей мере 4 причины, по которым рассада перца может погибнуть. Однако если знать основные агротехнические приемы и соблюдать правила, все получится.

Бывалые дачники поделились секретом выращивания крепких перцев, которые будут давать в 1,5 раза больше урожая, чем обычно. Для этого два растения сажают в одну лунку, передает "Школа Жизни". Рассказываем, как работает этот способ и в чем его суть.

Зачем сажать по два перца в одну лунку

Болгарский перец — растение хрупкое и его побеги легко ломаются во время непогоды и даже от веса собственных плодов. Однако, если вы будете сажать по 2 растеньица в одну лунку, то они станут друг для друга опорой. Это поможет вырастить высокие красивые кусты, которые не сломаются даже во время сильного ветра — вам не нужно будет их подвязывать.

Кроме того, перец любит конкуренцию, поэтому ему будет достаточно комфортно расти вместе с другим своим родственником: каждое из двух растений будет бороться за место под солнцем и давать еще больший урожай. У обоих растений будет сильно развита как корневая система, так и наземная часть.

Если на участке у вас мало места, то такой метод посадки сладкого перца вам точно пригодится. Тем более, что урожайность — при соблюдении всех правил выращивания перца — может увеличиваться в 1,5 раза. Главное — не забывайте, что при посадке двух перцев в одну лунку нужно обязательно проводить пасынкование, удаляя нижние листья растений.

Раньше мы рассказывали, когда сажать сладкий перец и чем его удобрять, чтобы урожай был просто роскошным. Эти небольшие секреты от дачников с опытом помогут даже начинающему быстро стать асом в этом деле.