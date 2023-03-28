Больших сочных ягод не дождетесь: названы худшие соседи для смородины
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Что ни в коем случае не стоит сажать возле этих кустов
В июле многие дачники привыкли собирать сладкие ягоды смородины. Однако этот долгожданный момент может и не наступить, если вы вовремя не обработаете кусты от тли или посадите рядом с ними конкурирующие растения.
Сегодня мы расскажем о плохих соседях для смородины: все эти растения по меньшей мере будут мешать ей нормально развиваться, а в худшем случае даже могут погубить молодой здоровый куст. Что не стоит сажать возле этих ягод, сообщает телеграм-канал "Дача и огород".
Плохие соседи для смородины
- Одним из худших вариантов будет высаживание вблизи малины — обе культуры склонны подхватывать одни и те же болезни, кроме того, малина оплетет смородину, не давая ей нормально расти.
- Очень плохой вариант — крыжовник. Здесь также речь идет об общих вредителях.
- Неудачным считается и соседство разных сортов смородины — сажать красную, черную и белую лучше все-таки на большом расстоянии друг от друга.
- Плохо растет смородина также возле вишни и яблони — оба дерева будут затенять кусты и забирать из почвы все питательные вещества.
Хорошие соседи для смородины
Лучше всего посадить возле кустов смородины чеснок или лук: они помогут избавиться от некоторых вредителей. Еще одним хорошим вариантом считается земляника. Также можно посадить возле этих ягод шпинат и базилик – эти растения никак не будут мешать друг другу. Из кустарников подойдут любители кислых почв и частых поливов – это йошта (гибрид смородины и крыжовника), жимолость и голубика.
Раньше мы рассказывали, зачем бывалые дачники сажают по два перца в одну лунку. Этот проверенный годами метод позволяет собирать огромный урожай без особых затрат. Главное — провести одну важную процедуру, когда оба куста вырастут.