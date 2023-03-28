Выберите картинку и узнайте, когда сбудутся ваши желания

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Кто бы не хотел узнать, станут ли его/е мечты реальность, и главное на сколько быстро. Наверняка каждый, веря или не веря, но загадывает желания и на падающую звезду, и в новогоднюю ночь, и в другие "волшебные" дни. С помощью этого психологического теста вы узнаете, станут ли ваши желания реальностью или так и останутся нереализованными.

Все, что вам нужно сделать: расслабиться, подумать о своем желании, а после выбрать одну из пяти роз на картинке. Ну а потом прочитать ее значение.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте о своих мечтах:

Результаты теста:

1 — Ваше желание сбудется, просто нужно набраться немного терпения. Вы находитесь на правильном пути, поэтому прилагайте чуть больше усилий и ваши мечты станут реальностью даже быстрее, чем вы думали.

2 — Ваше желание сбудется, но не совсем так, как вы себе представляли. Но не волнуйтесь: результат вас обязательно порадует, а ваши труды не пропадут даром.

3 — Ваше желание сбудется, но не скоро. Вам придется набраться терпения и подождать немного дольше, чем вам хотелось бы. Вы обязательно добьетесь успеха, но не сейчас.

4 — Исполнение вашей мечты зависит исключительно от вас. Если вам удастся составить по-настоящему правильный план действий, то вы обязательно воплотите в жизнь все свои цели и желания. Всё зависит только от вас и от тех усилий, которые вы будете прилагать для достижения своей мечты.

5 — Скоро вы вообще откажитесь от тех желаний, о которых вы недавно грезили. Но не спешите расстраиваться. Перед вами откроется широкий горизонт возможностей, поэтому ваша нынешняя мечта, о которой вы грезите в настоящее время, в недалеком будущем потеряет для вас всю свою привлекательность. У вас появятся совершенно другие мечты и желания.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.