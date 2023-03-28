Что делать, если рассада вытягивается: пять главных виновников этой проблемы

Неправильный свет, полив, температура и не только могут навредить молодым растениям

Выращивание рассады в домашних условиях требует особого ухода. Если растения начали вытягиваться, значит есть проблемы с освещением, температурным режим и другими моментами.

Подробнее о том, почему вытягивается рассады, пишет блог s.sad.ua в Instagram. Опытные дачники выделяют как минимум пять причин, приводящих к этой проблеме.

Первая причина вытягивания рассады — густой посев. Это приводит, к слову, и к распространённой болезни "черная ножка". Рекомендуется сеять томаты на расстоянии 3 см между семенами, перец — 4-5 см. Капусту разрешено размещать более плотно. Перед посевом изучите информацию на упаковке с семенами.

Во-вторых, рассада может вытягиваться из-за слишком высокой температуры. Оптимальный температурный режим для большинства культур — 22-24 градуса тепла. Однако не забывайте, что после появления всходов в дальнейшие две недели температуру снижают. Для этого перенесите посевы в помещение, где дневная температура достигает 12-16 градусов тепла, а ночная – 6-8 градусов со знаком "плюс". Что касается баклажанов и перца, то рекомендуются более высокие показатели: +20-22 градуса днем и до +18-19 градусов ночью. "Золотой стандарт" для томатов равен 18-20 и 15-17 градусам тепла днем и ночью соответственно.

Третий фактор, из-за которого растения могут вытянутся, заключается в чрезмерном поливе. Опытные огородники советуют поливать рассаду по мере подсыхания почвы. А вот добавить к поливу подкормку – хорошая идея, так вы сможете укрепить корневую систему. Добавляйте жидкость через поддон или из пульверизатора.

Не менее частая причина проблем с рассадой — неправильное освещение. Когда света мало, растения начинают вытягиваться. По словам огородников, для полноценного развития сеянцам нужно в среднем по 12-13 часов освещения в сутки. Также учтите два важных нюанса:

Чем выше температура нагрева лампы, тем дальше от растения она должна находиться.

Свет должен падать на сеянцы сверху вниз. Если источник освещения будет находиться сбоку, растения начнут тянуться в одну сторону и вырастут однобокими.

И последний момент, который нивелируют ваши труды, несвоевременное пикирование. Если приходится пикировать рассаду, которая переросла, делайте это очень аккуратно, так как есть риск повредить переплетенные корни растений.

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