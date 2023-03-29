Страстная пятница 2023: дата и главные запреты этого особого дня года

Это один из важнейших дней последней недели перед Пасхой

Вскоре закончится Великий пост и христиане будут праздновать главный праздник года — светлую Пасху. Однако ему предшествует очень важная неделя, которую верующие называют Страстной. Каждый день этой недели накануне Пасхи особенный и имеет важное религиозное значение.

Одним из важнейших дней Страстной недели (другие названия: Страстная Седмица, Чистая неделя, Белая неделя) является Страстная пятница или, как ее еще называют, Великая пятница. "Телеграф" решил рассказать, на какую дату приходится этот важный день, что запрещается делать в Страстную пятницу и чем стоит заняться в этот день.

Страстная пятница: значение в христианстве

Именно пятница считается самым скорбным днем Чистой недели. Кроме того, это самый строгий день, который имеет ряд запретов. Именно в пятницу, согласно религиозным верованиям, Иисус Христос совершил свой путь на Голгофу и умер на кресте за грехи человечества. Традиционно в этот день христиане вспоминают о его страданиях и стараются вести особенно богоугодный образ жизни.

В церквях в этот день читают 12 отрывков из Евангелия, в которых рассказывается о событиях на горе Голгофе. Литургии в этот день не проводятся, а в 15:00 из храма выносят Плащаницу. Вечером — во время второго богослужения — верующие стоят в храме с заплаченными свечами, а позже Плащаницу обносят вокруг храма.

Страстная пятница 2023 года: дата

Ежегодно дата Страстной пятницы меняется, ведь она привязана к Пасхе. В 2023 году католики (западный обряд) будут отмечать ее 6 апреля, а православные христиане (восточный обряд) — 14 апреля.

Что нельзя делать в Страстную пятницу: главные запреты

Под запретом в этот день:

громкие празднования;

пение;

тяжелый физический труд;

работа по дому, шитье/вязание, стирка и другие домашние хлопоты;

употребление в пищу мяса и жирных блюд;

работа с острыми предметами, в частности топором, лопатой, тяпками и т.д;

работа в огороде (считается, что ничего из посаженного в этот день не взойдет);

нельзя также стричься.

Что нужно сделать в Страстную пятницу

Прежде всего в этот день стоит молиться, прося от всего сердца у Бога прощения за все совершенные грехи и свои злые намерения. Раскаяние — важная составляющая очищения, которое традиционно проходят верующие накануне Пасхи.

В Страстную пятницу разрешается печь паски. Наши предки верили, что хлеб, испеченный в этот день, обладает целебными свойствами и долго не портится. Одну из испеченных в этот день пасочек хозяйки старались сохранить на весь следующий год — как оберег.

Приметы на Страстную пятницу

В этот день с вечернего богослужения верующие пытаются донести домой 12 зажженных свечей. Их расставляют по всему дому и ждут, пока они догорят — согласно народным верованиям, это должно привлечь счастье, удачу и благополучие в дом.

Нельзя в этот день плевать на землю, потому что от этого человека на весь год отвернутся все святые.

Есть также отдельное поверье для мам: в этот день можно отлучать ребенка от грудного вскармливания — тогда малыш целый год не будет болеть.

Раньше мы рассказывали, когда в 2023 году будет Чистый четверг, а также, что нельзя делать в этот день. Он напрямую связан с очищением — не только душевным и телесным, но и уборкой в доме и по хозяйству.