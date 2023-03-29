Урожая не будет совсем: растения, которые не следует выращивать рядом с помидорами

Знание того, что сажать рядом с помидорами поможет вам получить хороший урожай

Помидор – это популярный овощ, который на своем участке выращивает каждый огородник. Его посадка производится весной. А чтобы успешно выращивать помидоры, важно знать, рядом с какими растениями их можно сажать, а от каких стоит держать подальше.

Объединение определенных растений позволяет улучшить здоровье растений, защитить их от болезней и даже от некоторых вредителей, пишет santeplus. А вот плохая посадка может повредить правильному росту ваших помидоров.

Что нельзя сажать возле помидоров

Среди растений, которые следует держать подальше от помидоров, есть те, которые принадлежат к семейству пасленовых. Не стоит сажать рядом с помидорами картофель, баклажаны, перец и кабачки. Эти овощные растения восприимчивы к криптогамным заболеваниям. Они могут легко передать его томатам. Также не сажайте дыни рядом с помидорами, так как они подвержены мучнистой росе и таким образом могут заразить помидоры.

Какие растения лучше выращивать рядом с помидорами

Рядом с помидорами рекомендуется сажать зеленый лук, базилик или шалфей. Эти ароматические растения отпугивают белокрылку, которая является паразитом, поражающим томаты.

Вы также можете сажать помидоры с чесноком, луком, салатом или шпинатом. Эти невысокие растения не будут затенять томатные растения. Кроме того, они не будут конкурировать с вашими помидорами, так как у них разные потребности в питательных веществах.

Некоторые цветы могут быть очень полезными для томатов. Это особенно касается гвоздик, бархатцев или индийской розы. Их сильный запах отпугивает таких насекомых, как тля, блошки и нематоды, которые разрушают корни томатов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить помидоры, чтобы они были сладкими. А еще мы писали, какой пряностью укрепить рассаду томатов.