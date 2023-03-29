Модные стрижки 2023: три стильных варианта с челкой, которые подходят всем (фото)

Стильная челка мгновенно скроет все недостатки и придаст образу немного загадочности

Если хочется обновить свой образ, можно либо дополнить гардероб, либо сменить прическу. И если вам больше нравится последний вариант, то помните, что в трендах 2023 года – натуральность, короткие стрижки и челки.

Именно поэтому мы покажем вам топ-3 стильные прически с челками, которые будут в моде в этом году. Среди них есть варианты и на короткие, и на длинные волосы, поэтому каждая модница легко найдет себе что-то по вкусу, передают "Патриоты Украины". Заметим, что длинная челка считается самой универсальной и прекрасно сочетается с разными стрижками. А еще он отлично скрывает недостатки на лице и даже визуально его омолаживает.

Каскад с челкой

Если вы – обладательница тонких волос средней длины, то наиболее удачным вариантом будет каскад с длинной челкой. Такое сочетание – настоящая находка для непослушных волос. Таким образом, вам удастся получить все и сразу: и объем, и форму.

Пикси с длинной челкой

Эта прическа может коренным образом изменить образ. Кроме того, она очень проста в уходе: пикси не нужно ежедневно укладывать, а длинная челка сделает ваш образ более женственным и современным.

Лесенка с длинной челкой

В этом году в моду возвращается также французская челка: речь идет о той самой знаменитой ровной длинной челке в стиле Брижит Бардо. Его главная особенность состоит в том, что она немного прикрывает брови, делая акцент на форме лица. Этот вариант прекрасно сочетается с разными стрижками – от каре и каскада до всем известного боба.

Раньше мы рассказывали о самой модной стрижке весны 2023 – бокс-боб и показывали, как она выглядит. Этот лаконичный и универсальный вариант сейчас набирает безумную популярность во всем мире.