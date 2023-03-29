Три причины, из-за каких телефон внезапно выключается: где искать проблему

В некоторых случаях ситуацию вам удастся разрешить самостоятельно

Часто случается так, что наш телефон ни с того ни с сего начинает "плохо себя вести". Гаджет может подвисать, перегреваться или даже самостоятельно выключаться. Одной из возможных причин такого неадекватного поведения техники могут быть засевшие внутри вирусы. Впрочем, это далеко не единственный вариант того, что могло произойти.

Существует еще как минимум три причины, по которым телефон может внезапно выключаться. О них рассказывает сайт itsider, давая также советы, как можно попытаться исправить проблему.

Специалисты возможными причинами внезапных отключений и перезагрузок смартфона называют:

сбои или неправильную установку отдельных приложений; поломки аккумулятора (батареи телефона); механическое повреждение устройства.

Чтобы решить первую проблему, достаточно попробовать перезагрузить смартфон самостоятельно — вероятно, таким образом вам удастся разорвать цикл сбоев. Если это не помогло, можно воспользоваться более радикальным методом, проведя так называемый Hard Reset — перезагрузка из системы восстановления ОС recovery (сброс гаджета к заводским настройкам). Но в таком случае следует помнить, что все ваши данные исчезнут: фото, видео, аудио, документы и другие важные файлы лучше перед этим где-то сохранить.

К сожалению, бывает и так, что даже этот вариант не помогает — в таком случае смартфон все же придется нести в сервисный центр. Как и в других двух случаях, ведь механические повреждения и сломанную батарею лучше все же доверить специалистам — самостоятельно разобраться с этим получится далеко не у всех. Кроме того, лезть внутрь устройства может быть опасно.

Раньше мы рассказывали, как проверить, нужен ли телефону ремонт после падения. С этим поможет один небольшой экспресс-тест, который займет буквально минуту.