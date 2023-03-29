Избавится от тли в саду поможет один неожиданный продукт: этот овощ есть у каждого на кухне

Химикаты можно заменить натуральными инсектицидами

Нет ничего приятнее, чем иметь дома красивые, свежие и здоровые растения! А любоваться пышным и цветущим садом – настоящее удовольствие каждый день. Однако прожорливые насекомые-вредители, как тля, не всегда дают это сделать. Поэтому, при появлении первых нежелательных гостей — их нужно срочно выводить.

К счастью, есть различные решения, чтобы отогнать этих насекомых, пишет santeplus. Причем большинство из них натуральные и экологические, поэтому вам не нужно будет прибегать к агрессивной химии.

Как вывести тлю из сада

Продукт, который поможет борьбе с тлей, — это чеснок. Известный своим резким запахом, этот овощ богат питательными веществами, а также является природным инсектицидом.

Возьмите головку чеснока, разрежьте ее на зубчики и очистите их. Отварите их в половине литра воды и добавьте кожуру. Через 5-10 минут процедите раствор и дайте ему остыть. Налейте чесночную воду в бутылку с распылителем и опрыскайте растения.

Благодаря этому небольшому природному приему вы сможете предотвратить рыскание садовых вредителей вокруг ваших растений и, таким образом, позволить своим цветам и деревьям полноценно процветать.

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