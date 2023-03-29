Какие овощи можно посеять в апреле, чтобы получить богатый урожай уже в июне

Эти растения очень быстро порадуют вас плодами

Климат в апреле благоприятен для посадки томатов, а также других овощей, которые ценят умеренный климат и солнечные лучи. Более того, если вы посадите этот овощ во втором весеннем месяце, то уже в июне вы получите щедрый урожай.

И эти овощи — это кабачки и горох, пишет santeplus. Перед посадкой этих растений, не стесняйтесь удобрять почву, используя навоз или компост.

Что можно сажать в апреле

Кабачки цветут с мая по октябрь, и для этого им нужен солнечный свет и умеренный климат. Почва должна быть дренированной и богатой гумусом. Для выращивания кабачков, добавьте компост на дно лунки и посадите растения, соблюдая расстояние в один метр между каждым растением. Затем утрамбуйте почву и полейте.

Кабачок — растение, за которым легко ухаживать. Регулярно удаляйте сорняки и обильно поливайте растения в жару, не смачивая листьев, чтобы избежать влажности, вызывающей мучнистую росу. Собирать кабачки можно через два месяца после посева.

Горох – этот овощ, богатый минеральными солями и витаминами, и обладает пищеварительными свойствами. Растение любит умеренный климат и солнечные лучи. Тем не менее защищайте его от солнца, когда очень жарко. Что касается почвы, то она должна быть дренированной, свежей и нейтральной. Горох не поддерживает известняк.

Сейте горох рядами, соблюдая расстояние между рядами 40 см или 60 см, в зависимости от сорта. Затем засыпьте рассаду землей, утрамбуйте ее и слегка полейте не известковой водой. Учтите, что горох не любит засухи. Регулярно поливайте его, особенно в жаркую погоду.

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