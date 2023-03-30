Не сажайте эти овощи рядом с огурцами, иначе урожая не увидите: хорошие и плохие соседи

Эти растения только навредят урожаю огурцов

Чтобы получить хороший урожай огурцов, важно не только знать особенности их выращивания, но и о том, возле каких растений можно и нельзя их высаживать. Если вы не знали, то некоторые овощи положительно влияют на рост огурцов, а некоторые категорически нельзя сажать по соседству.

Что из овощей можно сажать рядом с огурцами, а какие — желательно разместить на подальше, рассказывает портал prostoway. Обязательно воспользуйтесь этими советами, если хотите летом собрать хороший и щедрый урожай.

Что нельзя сажать возле огурцов

Картофель — это культура, которую нельзя сажать рядом с огурцами, потому что он будет плохо влиять на урожай.

Также, чтобы получить хороший урожай огурцов, сажайте их подальше от базилика, ведь он замедляет процесс развития овоща.

А вот самым злейшим "врагом" огурцов считается чеснок.

Лучшими соседями по грядке для огурцов будут такие культуры: редька, горох, салат, брокколи, фасоль, капуста, подсолнечник, кукуруза и цветная капуста.

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