Не сажайте эти овощи рядом с огурцами, иначе урожая не увидите: хорошие и плохие соседи
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти растения только навредят урожаю огурцов
Чтобы получить хороший урожай огурцов, важно не только знать особенности их выращивания, но и о том, возле каких растений можно и нельзя их высаживать. Если вы не знали, то некоторые овощи положительно влияют на рост огурцов, а некоторые категорически нельзя сажать по соседству.
Что из овощей можно сажать рядом с огурцами, а какие — желательно разместить на подальше, рассказывает портал prostoway. Обязательно воспользуйтесь этими советами, если хотите летом собрать хороший и щедрый урожай.
Что нельзя сажать возле огурцов
Картофель — это культура, которую нельзя сажать рядом с огурцами, потому что он будет плохо влиять на урожай.
Также, чтобы получить хороший урожай огурцов, сажайте их подальше от базилика, ведь он замедляет процесс развития овоща.
А вот самым злейшим "врагом" огурцов считается чеснок.
Лучшими соседями по грядке для огурцов будут такие культуры: редька, горох, салат, брокколи, фасоль, капуста, подсолнечник, кукуруза и цветная капуста.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры отлично растут на почве после томатов. Помидоры отлично окисляют землю, что важно учесть при планировании огорода