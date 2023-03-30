Платья на все случаи жизни: топ-5 моделей, которые должны быть у каждой девушки (фото)

Лучшие варианты для того, чтобы всегда чувствовать себя комфортно и уверенно

Пришла весна, поэтому самое время позаботиться о своем гардеробе: посмотреть его и, возможно, немного обновить. В весеннем сезоне 2023 года в трендах будут 6 базовых вещей – от тренча и кожаной куртки до джинсов-скини и белой блузы, которая пригодится при составлении практически любого стильного образа.

Однако девушкам нужно подумать еще и над тем, достаточно ли у них платьев. Стилисты считают, что для создания универсального базового гардероба нужно иметь 5 моделей на разные случаи. В таком случае вам всегда будет что одеть и на романтическую прогулку, и на деловую встречу, и просто на каждый день. Какие платья должны быть у каждой девушки, рассказывает Ukr.Media.

#1. Маленькое черное платье

Вечная классика, о которой говорила еще знаменитая Коко Шанель — без нее просто не обойтись. Темное платье средней длины — базовая модель, которую удобно комбинировать с жакетами, различными аксессуарами и обувью. Маленькое черное платье можно носить как с классическими лодочками на высоком каблуке, так и с белыми кедами. Главное — чтобы эта вещь на вас идеально сидела, поэтому не экономьте на этом пункте.

#2. Платье-рубашка

Еще один вариант, который вне времени и модных тенденций: платье-рубашка — это прекрасный вариант на каждый день, когда ты и сама не знаешь, что бы это надеть. Оно тоже прекрасно сочетается с любой обувью. Кроме того, прекрасно смотрится платье-рубашка и в романтическом образе — просто в этом случае аутфит надо дополнить длинными серьгами, шляпкой или классическими лодочками. А можно использовать этот элемент гардероба и для создания спортивного образа, совместив его с лосинами или велосипедками, которые сейчас очень актуальны.

#3. Сарафан на широких бретелях

Присмотритесь к моделям из искусственной кожи, замши или вельвета. Под такой сарафан весной можно спокойно надевать теплые яркие колготы, а сверху — блузу или футболку плюс джемпер или жакет. Такой образ выглядит очень стильно и женственно.

Однако, если вам хочется приковать к себе восхищенные взгляды, следует сделать немного иначе: откажитесь от верхнего слоя на сарафан и наденьте шляпу и высокие сапоги на плоской подошве. Так вы будете выглядеть просто потрясающе!

#4. Вечернее платье

Здесь с выбором нужно быть особенно осторожной, ведь это должен быть наряд, в котором ты будешь чувствовать себя просто великолепно. Это именно то платье, которое ждет в шкафу особых событий. Оно может быть любым — главное, чтобы эта вещь подчеркивала плюсы твоей фигуры и в целом вписалась в твой стиль. В этом вечернем платье ты должна чувствовать себя максимально уверенно.

#5. Трикотажное платье

Настоящая палочка-выручалочка для весеннего сезона, когда на улице еще достаточно прохладно, но все равно хочется выглядеть привлекательной. Эту вещь можно эффектно сочетать с кожаной косухой и тяжелыми ботинками или же создать отличный образ, остановив свой выбор на платье-свитере с узким ремешком и лоферами.

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