Что надо регулярно делать со стиральной машиной, чтобы она не сломалась: об этом мало кто знает

Четыре "золотых" правила обращения с техникой

Стирка – одна из многих важных домашних обязанностей каждой хозяйки. А чтобы вещи были вовремя и главное — хорошо постираны, нужно заботиться о своей "помощнице"-стиралке. В частности, многие забывают, что в очистке нуждаются не только резиновый уплотнитель и фильтр, но и лоток для стирального порошка.

Если вы хотите, чтобы техника прослужила максимально долго и вам не приходилось каждый раз переживать, хорошо ли выстираются вещи, рекомендуем обратить внимание на эти 4 золотых правила по уходу за стиральной машиной. Ими делится Ukr.Media.

Правило №1. Чистота лотка для порошка и кондиционера

Периодически его нужно полностью извлекать и прочищать с помощью старой зубной щетки. Так вам удастся освободить специальный ящик от остатков стирального порошка и возможной плесени, которая могла там появиться, если вы пренебрегаете правилом проветривания агрегата.

Правило №2. Чистота барабана

Эта часть стиральной машинки тоже очень важна и требует регулярной очистки. Для этого 100 мл обыкновенной хлорки заливают в барабан и включают режим стирки на 60 градусов без загрузки белья.

Правило №3. Накипь надо убирать вовремя

Избавиться от нее можно с помощью 200 г лимонной кислоты, засыпаемой в отсек для стирального порошка. Еще 50 г можно засыпать и прямо в барабан. После этого запускается максимальный температурный режим стирки, опять же, без загрузки белья.

Правило №4. Чистота фильтра

Это очень важно, ведь здесь со временем скапливается очень много всевозможной грязи. Чтобы освободить от нее стиралку, нужно воспользоваться тазиком и постелить на пол несколько тряпок, которые быстро впитают воду, которая может вытечь при очистке фильтра сливного насоса. Сразу после того, как вода стечет, можно открывать крышку и удалять мусор вручную.

Раньше мы рассказывали, вредит ли стиральной машинке непрерывная стирка. Почти никто не знает, следует ли запускать стирку несколько раз подряд.