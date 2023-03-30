Как прогнать надоедливых кротов со своего огорода: топ-3 способа на любой вкус

Проверенные методы, которыми пользуются опытные дачники-огородники

Вредители, которые пробираются к вам на участок, могут причинить немало вреда. Одними из самых опасных незваных гостей являются крысы – от них нужно избавляться максимально быстро, применяя любые методы. Однако не намного приятнее будет обнаружить и присутствие на огороде кротов — это еще те подлецы, которые могут знатно вам все попортить.

Единственного эффективного на все 100% метода их прогнать нет — обычно приходится пробовать разные трюки пока что-то не подействует. Поэтому мы предлагаем вам три самых популярных способа избавиться от кротов на участке. Ими делится сайт fazenda.

Используйте будильник

Необычный, но очень эффективный способ. Нам понадобятся несколько небольших будильников. Их настраивают так, чтобы они звенели каждые несколько часов — по очереди. После этого будильники кладут в стеклянные банки и закручивают. Емкости с устройствами закапывают в землю в местах локализации кротов. Резкие звуки будут отпугивать этих вредителей и помогут прогнать их с вашего участка подальше.

Растения-отпугиватели

Также можно засадить участок растениями, которые очень не нравятся кротам. Их будут отпугивать:

Нарциссы – преимущество посадки этого цветка заключается в том, что их корневая система токсична для зверьков.

– преимущество посадки этого цветка заключается в том, что их корневая система токсична для зверьков. Бархатцы — во время роста они выделяют в почву вещества, которые являются природными инсектицидами. В результате кроты остаются без питания и вынуждены будут искать другое место для проживания.

— во время роста они выделяют в почву вещества, которые являются природными инсектицидами. В результате кроты остаются без питания и вынуждены будут искать другое место для проживания. Растения, отличающиеся сильным ароматом, и которые используются в кулинарии – чеснок, укроп, сельдерей, лук, базилик.

Императорский рябчик – эти животные очень не любят запах этого растения из семейства лилейных.

– эти животные очень не любят запах этого растения из семейства лилейных. Бобовые культуры — горох, чечевица, фасоль, соя, нут, кормовые бобы, люпин, арахис и т.д.

Популярные народные способы

Достаточно эффективными в борьбе с кротами считаются:

Острый перец

Чеснок

Кофейная гуща

Тухлые яйца

Тряпки, которые предварительно смачивают мазутом или бензином

Касторовое масло

Эти продукты рекомендуется помещать в норки кротов и бугорки, которые они оставляют после себя. Сильный аромат должен отпугнуть вредителей.

Раньше мы рассказывали, как избавиться от тли раз и навсегда. С этим простым методом кусты уже через два дня будут как новенькие.