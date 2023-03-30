Самодельный спрей убивает любые сорняки: понадобятся лишь три ингредиента

Убрать нежелательную растительность на участке поможет один эффективный способ

С наступлением весны дачники начинают приводить в порядок свой двор, где часто нужно убрать мох на тротуарной плитке, и участок в целом. Важная задача — выкорчевать все сорняки. С этим легко справится один самодельный спрей.

Раствор из трех подручных ингредиентов поможет избавиться от сорняков на участке, пишет Express. этот волшебный спрей удалит нежелательную растительность хоть на клумбе, хоть на дорожках.

Самый дешевый способ убрать сорняки — это сделать собственное средство от сорняков из смеси уксуса, соли и жидкости для мытья посуды. Просто налейте уксус в распылитель, добавьте несколько капель моющего и щедро просыпьте солью.

Этот домашний рецепт средства для уничтожения сорняков убивает любые садовые сорняки или растения. Но помните, что он может на некоторое время сделать почву слегка кислой. Для достижения наилучших результатов наносите спрей в сухой день, когда светит солнце, до полудня.

Простой лайфхак работает потому, что уксус является осушителем, то есть при распылении на поверхность растения вытягивает влагу из листьев, убивая верхушку. Тогда как поваренная соль действует еще эффективнее, чем уксус. Но ни в коем случае порошок не должен попадать на близлежащие с сорняками растения. В свою очередь, жидкость для мытья посуды заставляет предыдущие два компонента действовать с большей силой и также разрушает защитную восковую поверхность листьев.

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