Вербное воскресенье: как правильно освятить вербу и что с ней делать потом

Как хранить освященную вербу и что делать со старыми веточками, которые остались с прошлых раз

Не за горами главный христианский праздник года — светлая Пасха. А через неделю до него отмечается Вербное воскресенье – это тоже важная дата, ведь верующие в этот день идут в церковь на особую праздничную службу и освящают вербу.

Согласно народным поверьям такая освященная верба обладает целебными свойствами. О чем именно идет речь и как правильно освящать вербу, в том числе и дома, если вдруг у вас не будет возможности сходить на службу в храм, сообщает "Телеграф". Также мы расскажем, что делать с прошлогодней освященной вербой и как ее вообще хранить.

Как правильно праздники иву

В церкви. Вербу освящают в канун Вербного воскресенья — в субботу вечером. Делается это во время праздничного богослужения — Всенощной службы: после прочтения Евангелия читается 50-й псалом, а затем освященной водой окропляются веточки вербы. После этого их раздают верующим и те стоят с вербой и свечами в руках вплоть до завершения службы. Кроме того, повторяют освящение вербы и в Вербное воскресенье во время Литургии.

Вербу освящают в канун Вербного воскресенья — в субботу вечером. Делается это во время праздничного богослужения — Всенощной службы: после прочтения Евангелия читается 50-й псалом, а затем освященной водой окропляются веточки вербы. После этого их раздают верующим и те стоят с вербой и свечами в руках вплоть до завершения службы. Кроме того, повторяют освящение вербы и в Вербное воскресенье во время Литургии. Дома. Для того чтобы освятить вербу самостоятельно, нужно срезать несколько веточек, окропить их святой водой и от чистого сердца прочитать такую молитву: "Освящаю вербы эти Благодатью Святого Духа и окроплением воды этой священной, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!".

Кстати, приходя на освящение вербы в храм, часто люди переживают, достаточно ли воды попало на их веточки. На самом же деле верба освящается благодатью Духа Святого, а не святой водой, поэтому беспокоиться о том, насколько много капель попало на вербу, не стоит.

Целебные свойства ивы:

Вербой бьют, чтобы человек был здоровым, веселым и богатым, а детей — чтобы были сильные, хорошо росли и слушались;

После освящения вербу кладут за образы, чтобы она охраняла дом от зла;

Освященной вербой позже выгоняют скот в поле — впервые в году — легонько касаясь при этом скота, чтобы он был здоров и плодотворен;

Освященные вербовые котики раньше бросали в кашу и съедали всю порцию без остатка, потому что верили, что так человек получит силу весны на целый год;

Пчеловоды с освященной вербой обходили свою пасеку, чтобы пчелы роились, а еще все хозяева обходили с веточками амбары, конюшни и овчарни, чтобы скот был здоров, а в амбарах водилось всякое добро;

Съедали несколько освященных вербовых котиков еще по дороге из храма, чтобы весь год горло не болело.

Что делать с освященной вербой: как ее хранить

Ставить освященную вербу в воду не нужно, потому что она зацветет – ее хранят в сухом виде, обычно – в углу за иконами, но это не обязательно. Вы можете хранить ее где угодно, главное сделать так, чтобы она не оказалась под ногами и не сломалась, когда усохнет.

Если вдруг освященные на Вербное воскресенье веточки проросли – это хороший знак. Считается, что в вашем доме царит мир и согласие и дополнительная защита ему не нужна. Именно поэтому такую вербу обычно высаживали на улице, однако не на собственном дворе, потому что это уже плохая примета — лучше посадить молодую вербу в лесу или у реки.

Куда девать прошлогоднюю освященную вербу

Накануне Вербного воскресенья принято избавляться от старой освященной вербы. Однако просто выбрасывать ее ни в коем случае нельзя: веточки либо сжигают, развеивая потом пепел по ветру, либо относят в лес или к реке и складывают у растущей вербы. Отнести ее на сжигание обычно можно и в храм. Кроме того, раньше люди старыми веточками обметали углы в доме и только тогда сжигали освященную вербу.

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