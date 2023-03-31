Что обязательно нужно сделать на огороде в апреле: без этого никакого урожая не будет

Дел очень много — лучше ничего не откладывать

Пришла весна, а это значит, что у дачников начинается активный рабочий сезон. Времени бездельничать нет, особенно если вы хотите получить щедрый урожай со своего сада и огорода. И как раз апрель — это как раз тот период, когда нужно хорошенько потрудиться.

Как отмечает портал prostoway, те огородники, которые не поленятся хорошенько потрудиться в апреле, тот будет иметь хороший урожай овощей, зелени, а еще цветы и фрукты. Сразу отметим — дел много.

Что делать в апреле на огороде и в саду

Работы в этот период делятся на две категории – в теплице и в открытом грунте. Также не нужно забывать о деревьях.

Что же нужно делать:

высадка помидоров, огурцов, перца в теплице;

посев капусты на рассаду;

высева в теплице бархатцев, астр, георгин;

санитарная обрезка и обработка деревьев, кустов;

высадка саженцев;

внесение удобрений для деревьев;

формирование грядок для гороха, моркови, свеклы;

обработка газона фунгицидами, если есть признаки плесени.

Также если хватит сил и будет достаточно теплая погода, то можно высадить ранние сорта картофеля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сеять помидоры на рассаду до высадки в открытый грунт. Слишком рано делать этого не нужно, иначе урожая не видать.