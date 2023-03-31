Что обязательно нужно сделать на огороде в апреле: без этого никакого урожая не будет
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Дел очень много — лучше ничего не откладывать
Пришла весна, а это значит, что у дачников начинается активный рабочий сезон. Времени бездельничать нет, особенно если вы хотите получить щедрый урожай со своего сада и огорода. И как раз апрель — это как раз тот период, когда нужно хорошенько потрудиться.
Как отмечает портал prostoway, те огородники, которые не поленятся хорошенько потрудиться в апреле, тот будет иметь хороший урожай овощей, зелени, а еще цветы и фрукты. Сразу отметим — дел много.
Что делать в апреле на огороде и в саду
Работы в этот период делятся на две категории – в теплице и в открытом грунте. Также не нужно забывать о деревьях.
Что же нужно делать:
- высадка помидоров, огурцов, перца в теплице;
- посев капусты на рассаду;
- высева в теплице бархатцев, астр, георгин;
- санитарная обрезка и обработка деревьев, кустов;
- высадка саженцев;
- внесение удобрений для деревьев;
- формирование грядок для гороха, моркови, свеклы;
- обработка газона фунгицидами, если есть признаки плесени.
Также если хватит сил и будет достаточно теплая погода, то можно высадить ранние сорта картофеля.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда сеять помидоры на рассаду до высадки в открытый грунт. Слишком рано делать этого не нужно, иначе урожая не видать.