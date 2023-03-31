Урожай увеличится в четыре раза минимум: полезные советы, как вырастить много клубники

Для посадки клубники стоит выбирать солнечное место

Чтобы выращивать клубнику, не нужно быть профессиональным садоводом. Главное периодически растение удобрять и контролировать влажности почвы, чтобы обеспечить хороший урожай ягод. Однако, если вы хотите, чтобы кусты вашей клубники обильно плодоносили, есть еще нескольку нюансов.

Как отмечает портал santeplus, соблюдая всего два совета, вы сможете собрать как можно больше клубники. Урожай этих вкусный красных ягод увеличится минимум в четыре раза. Что же нужно делать?

Как увеличить урожай клубники

Мульчируйте клубнику, чтобы получить большое количество ягод

Чтобы иметь большое количество клубники, может быть важно мульчирование. Этот процесс заключается в покрытии земли материалами органического или пластического происхождения. В зависимости от выбранного материала целью мульчи является избавление от сорняков, регулирование температуры и влажности почвы, сокращение полива, питание почвы или даже стимулирование образования побегов. Отметим, что клубника предпочитает измельченную древесину и почву для горшков.

Удаляйте отмершие листья, чтобы способствовать росту клубники

После сбора урожая клубнику необходимо обрезать. Необходимо будет срезать сухие листья, а также мертвые листья и удалить столоны. Листва может переносить болезни и содержать некоторое количество паразитов. Поэтому, когда вы удалите эти ненужные листья, не используйте в своем компосте.

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