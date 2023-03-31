Вот что нужно сделать весной, чтобы ремонтантная клубника обильно плодоносила летом

Высокую урожайность клубники обеспечит всего одна процедура

Каждый дачник, который сажает эту сладкую ягоду, хочет получить первый урожай клубники как можно раньше. Это вполне реально и с ремонтантной клубникой — сортом, получивший свое название за способность давать несколько урожаев в год.

Рассказываем, что нужно сделать весной, чтобы летом у ремонтантной клубники было обильное плодоношение, а ягоды были с более яркими вкусовыми качествами. Все, что нужно сделать, провести одну несложную процедуру. Об этом пишет Ukr.Media.

О какой процедуре идет речь

Ремонтантную клубнику рекомендуется подвергнуть важной процедуре выламывания весенних цветоносов. Благодаря этому получится предотвратить первое (раннее) плодоношение, то есть растение "сэкономит" силы и получит больше возможностей для более полноценного развития. Второй процесс формирования плодов станет очень интенсивным, и сами ягоды будут расти крупными, здоровыми и сладкими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как повысить урожайность клубники в пять раз — рецепт полезного раствора на основе борной кислоты и марганцовки.