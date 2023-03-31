Огурцы и помидоры в одной теплице расти не будут: агрономы рассказали, правда ли это

Оказывается, главная проблема выращивания этих культур в теплице совсем не в этом

Распределяя на своем участке место под разные культуры, нужно быть очень осторожными и всегда память о главном правиле севооборота, которое для многих растений предполагает запрет сажать их на том же месте два сезона подряд. Кроме того, важно помнить и о соседстве растений, ведь некоторые культуры между собой совершенно несовместимы.

К примеру, многие дачники уверены, что сажать рядом огурцы и томаты не стоит, ведь так можно погубить урожай обеих этих культур. Но действительно ли это так? Ответ на этот вопрос знает Ukr.Media.

Поскольку у большинства дачников на участке установлен обычно всего один парник, возможности оперировать свободным пространством, рассаживая конкурирующие растения достаточно далеко друг от друга, у них просто нет. Но в случае с огурцами и помидорами это не проблема, уверены агрономы. Специалисты считают утверждение, что эти культуры не приживутся вместе и будут давать меньший урожай, если будут расти рядом, мифом. Конечно, их лучше выращивать на некотором расстоянии друг от друга, однако соседство в теплице проблемой для них не будет.

Гораздо больше вреда владелец нанесет себе, если не будет вовремя проветривать теплицу, убеждены специалисты. Когда на улице становится жарко, за этим нужно следить особенно пристально, ведь растения просто "сгорят".

Раньше мы рассказывали о двух растениях, которые погубят вам весь урожай. Их точно не стоит сажать возле других культур, ведь урожая вы можете просто не дождаться.