Какие овощи, фрукты и цветы сажают в апреле: перечень самых неприхотливых

В этом месяце некоторые растения можно высаживать в открытый грунт

С апреля у дачников на участке прибавляется дел, ведь уже многие овощи можно сеять и в открытый грунт, и на рассаду. Кроме того, в этом месяце нужно уделить внимание плодовым деревьям и некоторым кустарникам. А еще можно высадить неприхотливые в уходе цветы и травы.

Какие растения можно сажать в апреле? Подробнее о списке работ огородника в этом месяце рассказывает издание Express.

Что посадить в апреле

Овощи

В апреле садоводы могут начать выращивать в помещении сельдерей, вьющуюся и карликовую фасоль, кабачок, тыкву, сладкую кукурузу. В то время как на открытом воздухе можно сажать артишоки, мангольд, цикорий, кольраби, самфир и зеленый лук.

Фрукты

По словам опытных дачников, апрель — это уход с большим количеством удобрений и обработок. Возможно, вам будет полезно записать даты подкормки и обрезки тех же плодовых деревьев и прикрепить записку к растению, чтобы было легче отслеживать необходимые манипуляции в течение года. Кроме того, этот месяц — хорошее время, чтобы накрыть кусты клубники укрывным материалом. Это побуждает клубнику плодоносить раньше.

Травы

К апрелю риск заморозков уменьшился, поэтому дачники могут начать высаживать травы на открытом воздухе. К примеру, попробуйте вырастить лаванду и ромашку. Также готова к высадке салатная зелень, такие как руккола и петрушка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие овощи сеют в апреле, чтобы получить ранний урожай в начале лета. А еще мы писали, как выбрать соседа по грядке для популярных культур на огороде.