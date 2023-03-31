Шесть мифов о выращивании томатов: таким "удобрением" вы только погубите плоды

Томаты не дадут вам урожая, если будете следовать вредным советам

Помидоры – популярная культура на огороде, требующая особого ухода. Опытные дачники удобряют томаты, чтобы культура росла лучше. Но часто также могут допускать распространённые ошибки.

Стоит обратить внимание как минимум на шесть частых мифов, связанных с выращиванием томатов. Подробнее об этом пишет издание Express.

Миф №1. Аспирин делает помидоры устойчивыми к вредителям

Возможно, вы слышали совет о том, что пара таблеток аспирина, смешанные с водой, отличное лекарство от всех болезней для помидоров. Однако это неверно. Так, салициловая кислота действительно полезна для овощей, но аспирин содержит не только это химическое вещество, а и другие, токсичные для томатов.

Миф №2. Вершинную гниль на томатах предотвращает яичная скорлупа

Вершинная гниль цветков вызывается дефицитом кальция, а яичная скорлупа содержит кальций. Но кальций, необходимый помидорам, уже есть в почве, поэтому яичная скорлупа ничего не делает для растения.

Миф №3. Томатам нужно много полива, чтобы плоды были сочными

Этот миф невероятно ошибочен, потому что слишком много воды может привести к болезням и вызвать корневую гниль. Поливать помидоры нужно каждые четыре-пять дней и реже во время весенних дождей. Уделяйте внимание корням, так как они растут в течение всего сезона.

Миф №4. Помидоры необходимо обрезать, чтобы получить хорошие плоды

Несмотря на то, что многие утверждают, что обрезка необходима для выращивания самых лучших томатов, это необязательная мера. Обрезка пасынков (если речь идет об угле 45 градусов между стеблем растения и стеблем листа) приведет к меньшему количеству плодов, хотя и они будут более крупными.

Миф №5. Не срывайте плоды с ветки, пока они полностью не созреют

Это миф, согласно которому люди думают, что только у полностью созревших томатов хороший вкус. Правда в том, что вкус формируется, когда помидор наполовину зеленый, а наполовину розовый.

Миф №6. Английская соль — хорошее удобрение

Английская соль – это, по сути, сульфат магния. Магний необходим для здорового роста, то помидорам требуется и много других важных питательных веществ. Соль не обеспечивает достаточного количества минералов, таких как азот, калий и фосфор, необходимых для выращивания хороших растений томатов.

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