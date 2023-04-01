Вербное воскресенье 2023: сильные молитвы о согласии в семье и защите детей

"Сегодня собрала нас благодать Господня, его сила и твердость. Я, раб Божий (имя, данное при крещении), повторяю твой путь, как Ты сказал: "Дам я Пасху с учениками моими".

За шесть дней до того, посетил Ты Вифанию. Дай же, Иисусе Христосе, покой и счастье верующим в этот день, с той твердостью духа, с которой повелел Ты: "Лазарь, приди" за шесть дней до Пасхи и воскрес Лазарь.

Ты въехал в город на молодом осле и обратил своим видом неверующих на верующих, грешников на благотворителей. Язычники стали мгновенно послушными христианами, стоило Тебе явиться им на глаза.

За Тобой войдем и мы, верующие христиане, в новый Иерусалим и от языка Церковь с пророком Захарией проговорим, что пришло граду этому спасение в лице Твоем.

Христос, Тебе воздаю я свои молитвы. Увидь любовь к себе, исходящую из человеческих сердец, но не оставь нас, детей своих и последователей, скорби земной, в ловушке Дьявола.

Дай нам силу прощения и милосердия, позволь достичь радости праздника святой Пасхи и встретить этот веселый день, воспевая и прославляя Тебя, Твоего Отца и Святой Дух Твой. Отныне да будут души наши от греха очищены.

Славим мы царство Твое небесное и отца Твоего, Господа Бога, да будет оно вечно, Аминь".