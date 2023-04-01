Вербное воскресенье 2023: сильные молитвы о согласии в семье и защите детей
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Считается, что все эти молитвы обладают особой силой именно в Вербное воскресенье
Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье — важный христианский праздник, который отмечают ровно за неделю до Пасхи. В 2023 году верующие западного обряда будут праздновать его 2 апреля, а восточного – 9 апреля.
В этот особый день (или накануне вечером) люди идут в храмы освящать вербу. А еще в этот день родители молятся о своих детях и считается, что на Вербное воскресенье эта молитва имеет особую силу. В этот день у Господа просят о здоровье, благополучии и мире в собственном доме. Как правильно молиться на Вербное воскресенье и какие молитвы при этом читать, рассказывает "Телеграф".
Сильная молитва о детях, которая читается в Вербное воскресенье
"Всемогущий Боже! Вручаю своих детей Твоей могучей опеке и охране! Храни их, Господи, от всего, что может причинить вред их здоровью, или подвергнуть их опасности смерти. Но прежде молю Тебя, лучший Отче, храни их от опасностей, что угрожают их душам, отврати, Боже, своей всемогущей рукой от моих детей все то, что может иметь злое влияние на их невинное сердце, или стать для них поводом ко злому. Своих святых Ангелов, чтобы хранили их на пути жизни: Всемогущий Боже и Отче, переведи счастливо моих детей через все туземные опасности и бури и дай, чтобы они дошли счастливо до пристани спасения".
Молитва на освящение вербы
"Благословляются и освящаются вербы и ветви эти окроплением воды этой святой, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".
Молитва для освящения вербы дома
"Господи Боже наш, сидящий на херувимах, Ты вознес силу Твою
И послал Единородного Сына Твоего,
Господа нашего Иисуса Христа, спасти мир крестом,
Погребением и воскресением Своим
Его, пришедший в Иерусалим
На свободные страдания, сегодня люди,
Сидящие во тьме и тени смертной встретили,
Взяв, как знамя воскресения, ветви деревьев и ветви пальмы.
Сам, Владыка, сохрани и охраны и нас,
Что ветви это по примеру тех
В этот предпраздничный день несем в руках.
Чтобы, как те народы и дети взывали к Тебе:
Осанна! – так и мы в песнях и пении духовных
Достигли животворящего трехдневного воскресения
В том Самом Христе Иисусе, Господе нашем.
С Ним Ты благословен с Пресвятым и Благим,
И Животворящим Твоим Духом ныне и всегда, и во веки веков".
Молитва в Вербное воскресенье
"Сегодня собрала нас благодать Господня, его сила и твердость. Я, раб Божий (имя, данное при крещении), повторяю твой путь, как Ты сказал: "Дам я Пасху с учениками моими".
За шесть дней до того, посетил Ты Вифанию. Дай же, Иисусе Христосе, покой и счастье верующим в этот день, с той твердостью духа, с которой повелел Ты: "Лазарь, приди" за шесть дней до Пасхи и воскрес Лазарь.
Ты въехал в город на молодом осле и обратил своим видом неверующих на верующих, грешников на благотворителей. Язычники стали мгновенно послушными христианами, стоило Тебе явиться им на глаза.
За Тобой войдем и мы, верующие христиане, в новый Иерусалим и от языка Церковь с пророком Захарией проговорим, что пришло граду этому спасение в лице Твоем.
Христос, Тебе воздаю я свои молитвы. Увидь любовь к себе, исходящую из человеческих сердец, но не оставь нас, детей своих и последователей, скорби земной, в ловушке Дьявола.
Дай нам силу прощения и милосердия, позволь достичь радости праздника святой Пасхи и встретить этот веселый день, воспевая и прославляя Тебя, Твоего Отца и Святой Дух Твой. Отныне да будут души наши от греха очищены.
Славим мы царство Твое небесное и отца Твоего, Господа Бога, да будет оно вечно, Аминь".
Раньше мы рассказывали, когда в этом году будут отмечать Пасху католики и православные христиане. А еще объясняли, почему христиане западного обряда отметят Пасху чуть раньше.