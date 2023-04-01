Первое солнечное затмение 2023 года: когда произойдет и как повлияет на знаки Зодиака

Грядущее солнечное затмение считается гибридным

В апреле произойдет первое солнечное затмение 2023 года. Астрологи считают, что это небесное событие может кардинально влиять на знаки Зодиака, называют этот период хаотичным и изменчивым.

О дате первого солнечного затмения в 2023 году и его значении узнайте в материале "Телеграф". Четверку зодиакальных представителей ожидают, согласно прогнозу астрологов, особенно заметные трансформации в жизни.

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года: дата и время

Данное астрономическое явление подразумевает собой, что Луна полностью или частично закрывает Солнце на непродолжительный период. Дата первого солнечного затмения в 2023 году: четверг 20 апреля в 6:17 по киевскому времени. Речь идет о гибридном солнечном затмении, так как оно меняется с полного на кольцеобразное. Именно такой путь проделывает лунная тень, падая на поверхность Земли.

Будет ли видно солнечное затмение 20 апреля 2023 года в Украине? К сожалению, нет, даже частично. Наблюдать за астрономическим явлением смогут такие регионы: Южная/Восточная Азия, Австралия, Тихий океан, Индийский океан, Антарктида. Тем не менее, есть возможность посмотреть солнечное затмение 20 апреля онлайн, благодаря онлайн-трансляции на Youtube.

Значение солнечного затмения 20 апреля

Как пишет popsugar, период солнечных затмений характеризуется сверхсильной энергией, вызывает ошеломляющие сдвиги и серьезные изменения, которые могут способствовать росту. Первый сезон затмений 2023 года начнется в четверг, 20 апреля, солнечным затмением и новолунием в огненном знаке Овна.

Астрологи отмечают, что солнечные затмения во многом связаны с самопознанием. В конце концов, в астрологии Солнце отвечает за внутреннюю идентичность и представление о себе, а Луна управляет эмоциями и интуицией. Поэтому, когда луна отбрасывает тень на солнце, вы можете примириться с тем, как вы видите себя. При этом вы можете обнаружить, что пришло время выбрать новый путь.

Когда дело доходит до затмения 20 апреля, люди, находящиеся в любом из кардинальных знаков — Овне, Раке, Весах и Козероге — почувствуют его больше, чем другие. Гороскоп на солнечное затемнение для этих знаков Зодиака обещает много интересного.

Влияние апрельского солнечного затмения на знаки Зодиака

Овен

Это солнечное затмение подтолкнет к пониманию вашего личного бренда и идентичности. Вы будете вдохновлены, возможно, появится энергия для разных начинаний. Пришло время сделать что-то важное для вашей жизни. Вы можете оказаться в центре внимания, представить новый проект или сделать шаг к серьезным изменениям в личной жизни. В период затмения необходимо избавиться от всего, что больше не служит вам и не дает возможности.

Рак

Солнечное затмение 20 апреля приходится на ваш 10-й дом карьеры, Рак, так что будьте готовы начать новый этап в своей профессиональной жизни. В дни, предшествующие этому лунному событию, вы можете почувствовать, что вас подталкивают к тому, чтобы взять на себя большую ответственность или руководящую роль. Вы даже можете получить дополнительное внимание со стороны начальства. С 25 марта Марс, планета энергии, разожжёт ваши желания, самые большие мечты и импульсы. Это затмение посвящено действиям, которые могут привести к заслуженному признанию.

Весы

С солнечным затмением, активирующим ваш седьмой дом партнерства, вы окажитесь на пороге захватывающей новой главы в отношении общения. Речь идет не только о любовных отношениях. Если этот момент не связан с серьезным этапом в семейной жизни, то есть вероятность начать новый бизнес вместе с бывшим коллегой или начать более тесно сотрудничать со своим боссом. Возможно, вы также поразмышляете о том, как лучше всего сбалансировать свои личные цели и чувство собственного достоинства в отношениях с партнером. Затмение знаменует ваш личный и связанный с партнерством рост.

Козерог

Солнечное затмение приходится на ваш четвертый дом семейной жизни, а это означает, что это событие выдвигает на первый план новую сюжетную линию, затрагивающую ваше эмоциональное благополучие и род. Это затмение дает вам возможность по-новому позаботиться о себе, что может быть результатом исцеления, которое вы, возможно, раньше откладывали на второй план, но теперь готовы это сделать. Внутренние изменения, которые вы готовы совершить, могут привести к удовлетворительным трансформациям и сдвигам, связанным с масштабными планами по зарабатыванию денег.

Ранее "Телеграф" сообщал, что приготовил знакам Зодиака финансовый гороскоп на апрель-2023. Солнечное затмение повлияет на карьерную сферу жизни некоторых зодиакальных персон.