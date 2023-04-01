Когда Пасха и Благовещение: календарь церковных праздников на апрель
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Уже скоро начнется цикл пасхальных дат
В апреле 2023 года выпадает ряд важных праздничных дат, в том числе церковных. Самый главный праздник второго весеннего месяца – Пасха, которую католики и православные отмечают в разные дни.
Какие церковные праздники ожидают украинцев в апреле-2023 узнайте в календаре "Телеграфа". Напомним, что в связи с действием военного положения в Украине дополнительных выходных дней не предусмотрено.
Церковный календарь на апрель 2023
Главные церковные праздники в апреле 2023 года
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 9 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
- 10 апреля — Великий понедельник (открывает Страстную неделю).
- 11 апреля — Великий вторник.
- 12 апреля — Великая среда.
- 13 апреля – Чистый четверг.
- 14 апреля – Страстная пятница.
- 15 апреля – Лазарева суббота.
- 16 апреля – Пасха (Воскресение Христово).
- 25 апреля – Радоница.
Ранее "Телеграф" рассказывал о традициях празднования Вербного воскресенья, которое наступает за неделю до Пасхи. Верующие должны освящать веточки вербы и хранить их особым образом. Также мы сообщали, в чем особенности Страстной пятницы и что запрещено делать в этот день.