Когда Пасха и Благовещение: календарь церковных праздников на апрель

Уже скоро начнется цикл пасхальных дат

В апреле 2023 года выпадает ряд важных праздничных дат, в том числе церковных. Самый главный праздник второго весеннего месяца – Пасха, которую католики и православные отмечают в разные дни.

Какие церковные праздники ожидают украинцев в апреле-2023 узнайте в календаре "Телеграфа". Напомним, что в связи с действием военного положения в Украине дополнительных выходных дней не предусмотрено.

Церковный календарь на апрель 2023

Основные церковные праздники в календаре на апрель

Главные церковные праздники в апреле 2023 года

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.

— Благовещение Пресвятой Богородицы. 9 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

— Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим). 10 апреля — Великий понедельник (открывает Страстную неделю).

— Великий понедельник (открывает Страстную неделю). 11 апреля — Великий вторник.

— Великий вторник. 12 апреля — Великая среда.

— Великая среда. 13 апреля – Чистый четверг.

14 апреля – Страстная пятница.

– Страстная пятница. 15 апреля – Лазарева суббота.

– Лазарева суббота. 16 апреля – Пасха (Воскресение Христово).

– Пасха (Воскресение Христово). 25 апреля – Радоница.

Ранее "Телеграф" рассказывал о традициях празднования Вербного воскресенья, которое наступает за неделю до Пасхи. Верующие должны освящать веточки вербы и хранить их особым образом. Также мы сообщали, в чем особенности Страстной пятницы и что запрещено делать в этот день.