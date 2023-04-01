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Когда Пасха и Благовещение: календарь церковных праздников на апрель

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Важнейший праздник апреля – Пасха
Важнейший праздник апреля – Пасха. Фото Телеграф

Уже скоро начнется цикл пасхальных дат

В апреле 2023 года выпадает ряд важных праздничных дат, в том числе церковных. Самый главный праздник второго весеннего месяца – Пасха, которую католики и православные отмечают в разные дни.

Какие церковные праздники ожидают украинцев в апреле-2023 узнайте в календаре "Телеграфа". Напомним, что в связи с действием военного положения в Украине дополнительных выходных дней не предусмотрено.

Церковный календарь на апрель 2023

Церковные праздники в апреле 2023
Основные церковные праздники в календаре на апрель

Главные церковные праздники в апреле 2023 года

  • 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 9 апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
  • 10 апреля — Великий понедельник (открывает Страстную неделю).
  • 11 апреля — Великий вторник.
  • 12 апреля — Великая среда.
  • 13 апреля – Чистый четверг.
  • 14 апреля – Страстная пятница.
  • 15 апреля – Лазарева суббота.
  • 16 апреля – Пасха (Воскресение Христово).
  • 25 апреля – Радоница.

Ранее "Телеграф" рассказывал о традициях празднования Вербного воскресенья, которое наступает за неделю до Пасхи. Верующие должны освящать веточки вербы и хранить их особым образом. Также мы сообщали, в чем особенности Страстной пятницы и что запрещено делать в этот день.

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#Календарь #Апрель #Пасха