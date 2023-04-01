Чем подкормить свеклу при посадке: вкусные и здоровые овощи будет некуда складывать

Подкормку для свеклы вы сможете с легкостью приготовить сами

Свекла – один из неприхотливых в выращивании овощей. Но чтобы корнеплоды выросли крупными, здоровыми и сладкими, нужно уделить время подкормке. Внести удобрения опытные дачники советуют уже при посадке.

Смесь-подкормку легко сделать в домашних условиях, чтобы добавить в грунт перед посевом свеклы. Подробнее об этом пишет Ukr.Media.

Так, рекомендуется перед посадкой замочить семена свеклы, чтобы ускорить появление всходов. Важно не слишком углублять свеклу (3-4 см достаточно). Грядки можете размещать на расстоянии 30-40 см.

Чем удобряют свеклу? Опытные огородники используют для подкормки растений калийные удобрения. Это может быть сульфат калия или калийная.

Чтобы точно получить роскошный урожай корнеплодов, проведите подкормку перед посевом, добавив удобрения прямо в лунку. Для этого на каждый "квадрат" внесите смесь из:

3 кг компоста,

500 г древесной золы,

40 г суперфосфата,

20 г аммиачной селитры.

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