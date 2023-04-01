Зачем картошку надрезают перед посадкой: секрет, о котором никто не говорит вслух

Этим методом обычно пользуются опытные дачники

Уже скоро придет время сажать картофель. Очень важно при этом правильно рассчитать глубину посадки, чтобы клубни быстро проросли и дали хороший урожай. Однако не менее важно и правильно подготовить картофель к высадке.

Некоторые дачники перед посадкой специально надрезают картошку. Этот метод называется кербовкой. Однако чем именно он полезен? Этот секрет раскрывает Ukr.Media.

Зачем надрезать картофель перед высадкой

Оказывается, надрезы на клубнях позволяют разбудить спящие почки. А чем больше их проснется, тем больше ростков пустит каждая картофелина. Это, в свою очередь, означает, что и урожай с одного куста значительно увеличится. Более того, если все ростки будут развиваться более-менее одинаково, то мелкого картофеля у вас быть просто не должно.

Лучше всего для этого метода выбирать клубни, на которых много глазков. Но если их нет, то надрезы надо сделать в верхней и нижней части картофелины. Только учитывайте, что в нижней части почек обычно мало, а те, что есть, не всегда просыпаются, поэтому снизу клубень нужно надрезать над глазками. Глубина надреза должна составлять 0,5-0,7 см.

Кольцевание – еще один метод надрезания картофеля перед посадкой.

Если же вы не хотите "играться" с надрезами сверху или снизу, то просто надрезайте картофелину посередине. Глубина надреза должна быть до 1 см. Это и называют кольцеванием картофеля.

Оба метода дают примерно одинаковый результат. Впрочем, нужно помнить, что кербовку выполняют не позднее чем за месяц до высадки картофеля, а надрезы в обоих случаях лучше обрабатывать золой, чтобы посадочный материал ничем не инфицировался.

Раньше мы рассказывали, правда ли, что огурцы и помидоры не могут расти вместе. Существует расхожее мнение, что сажать их вместе в теплице нельзя, однако у агрономов есть собственное мнение на этот счет.