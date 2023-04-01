Как найти свои забытые пароли: несколько простых трюков с телефоном и ноутбуком

В большинстве случаев это срабатывает и вам не придется менять код доступа

Мы вынуждены создавать новые пароли очень часто, ведь обычно, чтобы получить доступ к разным сайтам, предоставляющим какие-то услуги, нам нужно сначала зарегистрироваться. То же касается всех соцсетей, а иногда даже оформления карты на скидку в магазинах. Кроме того, важно ставить пароль и на свой телефон. Раньше мы рассказывали, как обойти защиту смартфона, если забыли пин-код, а теперь расскажем, как найти другие свои забытые пароли.

Сделать это на самом деле очень просто, ведь большинство людей, несмотря на рекомендации специалистов так не делать, все равно где-то хранят свои коды доступа. Кроме того, запоминает их и ваш браузер. О 5 местах, где стоит поискать утраченные пароли рассказывает santeplus.

#1. Ищите пароль в веб-браузерах

Internet Explorer : Просто откройте браузер, нажмите в меню "Свойства браузера", а затем откройте вкладку "Содержимое". Теперь нажмите "Автозаполнение", а затем — "Настройки". В разделе "Параметры автозаполнения" выберите "Управление паролями".

: Просто откройте браузер, нажмите в меню "Свойства браузера", а затем откройте вкладку "Содержимое". Теперь нажмите "Автозаполнение", а затем — "Настройки". В разделе "Параметры автозаполнения" выберите "Управление паролями". Chrome: откройте Chrome и перейдите в "Настройки" (меню с тремя точками справа сверху на экране), нажмите "Автозаполнение", затем выберите "Менеджер паролей". Так вы окажетесь на странице, отображающей все ваши онлайн-аккаунты и пароли.

откройте Chrome и перейдите в "Настройки" (меню с тремя точками справа сверху на экране), нажмите "Автозаполнение", затем выберите "Менеджер паролей". Так вы окажетесь на странице, отображающей все ваши онлайн-аккаунты и пароли. Firefox : выделите значок меню в правом верхнем углу экрана. Щелкните "Логины и пароли". Как только вы увидите свои учетные данные в новом окне, нажмите "Показать пароли".

: выделите значок меню в правом верхнем углу экрана. Щелкните "Логины и пароли". Как только вы увидите свои учетные данные в новом окне, нажмите "Показать пароли". Safari: откройте Safari и перейдите к "Параметры", а затем "Пароли". Появляется ли страница с запросом пароля пользователя? Введите его и после этого вам разблокируется список всех сохраненных в этом браузере паролей.

#2. Ищите пароль в своих переписках

Многие люди посылают свои пароли на собственные адреса электронной почты или в переписку с самим собой (сохраненные) в соцсетях. И делают это именно для того, чтобы в такой ситуации там их найти. Чтобы поиск в электронной почте был быстрее, на панели поиска Gmail просто введите ключевые слова, связанные с учетной записью, которую необходимо восстановить. Также можно выбрать "Расширенный поиск", который появляется сразу после ввода ключевых слов.

#3. Ищите пароль через облачные сервисы

Вероятно, вы сохранили свой пароль на Google Drive или Evernote. Тогда есть легкий способ его найти: перейдите на свой Google Диск, а затем, как и в почтовых ящиках, введите ключевые слова. Теперь посмотрите список документов. Желательно при этом использовать фильтры, чтобы время поисков не затянулось.

#4. Ищите пароль в файлах на жестком диске вашего ПК

Возможно, ваш пароль лежит в одном из файлов Word или Excel? Или вы "забили" его в блокнот? Найти его в таком случае проще простого. Вот как это работает:

Файлы под Windows : введите ключевые слова в строку поиска, доступную слева внизу экрана. Теперь найдите результаты для ПК и учетной записи OneDrive. Выберите вкладку "Документы", если вы хотите просмотреть только документы. Используйте ключевые слова и все получится.

: введите ключевые слова в строку поиска, доступную слева внизу экрана. Теперь найдите результаты для ПК и учетной записи OneDrive. Выберите вкладку "Документы", если вы хотите просмотреть только документы. Используйте ключевые слова и все получится. Файлы на Mac: здесь все еще проще, ведь достаточно просто нажать на лупу в правом верхнем углу экрана и ввести ключевые слова, чтобы просмотреть результаты.

#5. Ищите пароль на своем смартфоне

Часто найти нужные данные можно в заметках. Или в телефонной книге.

Раньше мы рассказывали, как узнать, воруют ли соседи ваш Wi-Fi. Заподозрить неладное можно, если сеть внезапно "проседает" без видимой причины и перезагрузка роутера не дает нужного эффекта.