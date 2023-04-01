Как ухаживать за помидорами, чтобы были крупными и сочными: три хитрости

Опрыскиванием не обойтись

Любому дачнику хочется похвастаться перед соседями большим урожаем крупных и вкусных помидоров. Однако не у всех так получается, потому что проблема может заключаться не только в неблагоприятных погодных условиях, но, в первую очередь, в неправильном уходе за культурой.

При неправильном выращивании томатов растение может расстроить в самый неподходящий момент: оно может перестать расти, плодоносить, скрутить листья и заболеть. Чтобы минимизировать подобные риски, необходимо придерживаться трех правил выращивания помидоров. Об этом пишет bb.lv.

1. Опрыскивание

Опрыскивать растение можно слабым раствором борной кислоты во время цветения второй и третьей цветочных кистей. Также помидоры можно полить полезным аптечным средством, о котором мы писали ранее.

2. Встряска томатов

Чтобы помочь помидорам побыстрее опылиться, следует два раза в день тихонько встряхивать кисти томатов.

3. Сильные корни

Крепкая корневая система обеспечит качественное плодоношению. Для этого не забывайте мульчировать почву и окучивать растения.

Ранее "Телеграф" писал, какие культуры можно сеять после помидоров. Так как томаты окисляют почву, ее нужно засеивать правильными растениями.