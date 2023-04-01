Сохранит и зарядку, и память: как отключить автозапуск программ на телефоне

Существует ряд случаев, когда эта функция только вредит, а не помогает

Одна из самых больших проблем всех владельцев смартфонов — быстрая разрядка гаджета. Бывает, заряженный по полной телефон практически целый день лежит без дела, а вечером снова "просит кушать". Быстрая разрядка вашего смартфона может быть связана с рядом факторов, включая приложения, работающие в фоновом режиме. Большинство из них вам на самом деле не нужны и их можно отключить.

Это касается и тех, кто имеет разрешение на автозапуск. Что означает эта функция и как ее отключить, объясняет itechua.

Что такое автозагрузка (автозапуск программ)

Если на вашем компьютере установлена Windows, то вы знаете, что автозапуск — это активация программы сразу после включения устройства. В таком случае на экране ПК сразу появляются окна тех самых запущенных программ.

Со смартфоном же все немного иначе, ведь он работает круглосуточно и открыть можно лишь одно окно с приложением. Именно поэтому приложения с автозапуском обычно работают в фоновом режиме: вы не увидите ни загрузки, ни самого процесса включения программы, но она продолжит выполнять свою функцию, даже если ваш экран заблокирован (если программа имеет разрешение на работу в фоновом режиме).

Когда требуется автозапуск

Эта возможность однозначно нужна системным файлам и программам, которые связаны с корректным функционированием вашего устройства. Также ее используют мессенджеры, ведь без фоновой работы они не смогут присылать вам уведомления.

Когда следует отключить автозагрузку:

если его требует приложение, которому оно совершенно не нужно (например, маркетплейсы или игры);

вы загрузили приложение не из Play Market, а из открытого доступа или из неизвестных источников;

у вас есть сомнения в разработчике программы;

ваш смартфон начал "тормозить" из-за большого количества фоновых процессов.

Как отключить автозапуск приложений

Это делается в настройках телефона. Для этого нужно:

Зайти в пункт "Разрешения" в настройках приложений. Выбрать функцию "Автозапуск": перед вами откроется список приложений с разрешенным автозапуском. С помощью переключателя отключить разрешение выбранных программ.

Также можно отключить автозапуск с помощью специальных инструментов, например, All-In-One Toolbox. Интерфейс у них обычно похож на настройку телефона, поэтому подробных инструкций здесь не требуется.

Раньше мы рассказывали, как найти свои забытые пароли. Речь идет о 5 простых подсказках, которые обычно срабатывают, и тогда людям не нужно изменять свой код доступа.