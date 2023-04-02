Сильная молитва о мире, которую читают в Вербное воскресенье (текст)

В этот день такая молитва наделяется особой силой

Вербное воскресенье — один из важных христианских праздников, который отмечают ровно за неделю до светлой Пасхи. В этот день принято идти в храм на службу и освящать вербу. Как это правильно сделать даже дома, если у вас нет возможности пойти в церковь, мы рассказывали раньше.

Важно в этот день и молиться. Прежде всего, за мир, ведь считается, что именно на Вербное воскресенье эта особая молитва имеет наибольшую силу. Какими словами просить у Господа мира в день его вхождения в Иерусалим, рассказывает "Телеграф".

Молитва о мире

"Господи Боже наш, сильный и крепкий в битве, Тебя на помощь, недостойные, призываем и смиренно молим: прости милостиво руку Твою и покрой страну нашу от войны, бедствий и страданий. Не на лук свой надеемся, и не оружие наше спасет нас, но о Твоей всемогущей помощи молим: сохрани Отчизну нашу в мире, смягчи милостью Твоей сердца врагов очерствевшие, злые намерения их отврати, молимся Тебе, Великодержавный Царю, выслушай нас и помилуй. Взгляни с небес, Владыко, и не дай врагам нашим меч свой поднять, и лук свой натянуть, чтобы поразить нас — бедных рабов Твоих, славящих тебя православно. Скоро смени скорбь нашу на радость, а беду на твердый мир. Не допусти страданий матерей и слез детских, а их молитвы за нас грешных и ненужных прими как кадило благовонное перед Престолом величества Твоего, вознося Украине наш мир и покой. Сердечно молимся Тебе, Благодетель Милостивый, выслушай нас и помилуй. Аминь".

Раньше мы рассказывали, как помолиться за своих детей на Вербное воскресенье. Также в этот день христиане обращаются к Богу с просьбой о мире в доме и просят благополучия для своей семьи.