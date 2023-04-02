Как уберечь растения от слизней и улиток без химикатов: гениальный трюк опытных садоводов

Для предотвращения нежелательных гостей понадобится абсолютно натуральный материал

Ваши старания на участке могут оказаться напрасными, если растения уничтожат вредители. Частая проблема в саду – слизни и улитки, от которых не всегда просто избавиться. Поэтому лучше предотвратить нежелательных гостей.

Как избавиться от слизней и улиток на даче без использования химикатов? Подробнее рассказал эксперт по садоводству Монти Дон в комментарии Express.

Слизни и улитки могут причинить вред саду, особенно в весенние и летние месяцы, поедая растения и урожай. Ущерб не ограничивается листвой, вредители также питаются фруктами, не против посмаковать клубнику и помидоры.

По словам садовода, отпугнуть слизней и улиток можно без лишних химических веществ. Во-первых, он советует поощрять появление в саду широкого круга хищников. Дрозды, лягушки, жабы, жуки, многоножки, землеройки и ежи "съедят" вашу проблему с вредителями.

Во-вторых, против улиток и слизней сработают острые или шероховатые текстурированные поверхности. Самые простые варианты — добавление измельченной яичной скорлупы или гравийной смеси вокруг основания растений, это может стать отличным барьером.

Яичная скорлупа действует как сдерживающий фактор только тогда, когда она чистая и сухая, поэтому важно убирать ее, когда на улице влажно. При очистке яйца постарайтесь удалить внутреннюю оболочку и промойте, если это необходимо.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прогнать с участка надоедливых кротов. Есть несколько эффективных гуманных способов.