Три садовых растения, которые нужно обрезать в апреле: так они пойдут в рост

Благодаря своевременной обрезке цветы отлично распускаются к лету

Весной опытные садовники проводят обрезку плодовых деревьев, некоторых кустарников и цветов. В апреле в подобной процедуре также нуждается ряд растений. Это необходимо для их роста летом.

Как пишет издание Express, весной нужно обрезать три растения – камелию, фуксию и гортензию. Дачники рекомендуют делать это именно в апреле.

Есть много растений, которые нуждаются в обрезке в весенние месяцы. Это стимулирует рост и большее количество цветов в предстоящем вегетационном периоде.

Камелия

Камелии легко выращивать, они идеально подходят для контейнеров, что делает их очень привлекательными для садоводов. Садоводы должны обрезать эти цветы только тогда, когда они отцветут, и на растениях, которым не менее трех лет. Не нуждаются в обрезке для стимулирования цветения, однако некоторые из них могут достигать большой высоты, если их не обрезать. Если ваше пространство ограничено, и цветы начинают казаться немного высокими, возможно, пришло время воспользоваться секатором. Чтобы обрезать растения, удалите все переросшие стебли из центра, можно придать форму по своему вкусу.

Фуксия

Морозостойкие фуксии — отличное растение для выращивания в саду, их великолепный цвет может сохраняться даже в осенние месяцы. Хорошо растут в контейнерах и цветниках, если выращиваются на солнце или в полутени. Фуксии можно обрезать в апреле, пока миновал риск заморозков. Возможно, фуксии придется обрезать до уровня земли. Это стимулирует развитие, чтобы летом вы наслаждались буйным цветением. Рекомендуется мульчировать эти растения после обрезки, чтобы сохранить влагу, а также улучшить почву.

Гортензия

Этот цветок советуют обрезать в первой половине весны. Однако плетистую гортензию обрезают после цветения летом, поэтому обязательно проверьте, какой сорт у вас. Обрезка гортензий помогает предотвратить их одревеснение, а также стимулирует растение к сильному росту и обильному цветению.

Ранее "Телеграф" писал, какие цветы можно высадить весной. Есть несколько вариантов, не требующих сложного ухода.