Бархатные ногти снова в тренде: как выглядит модный маникюр весны 2023 (фото)
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Шикарный дизайн, который непревзойденно выглядит и на длинных, и на коротких ногтях
Все мы знаем, что мода — штука циклическая, поэтому время от времени старые тренды снова возвращаются в нашу жизнь. Порой — немного видоизмененные, а порой — точно в таком же виде, как и много лет назад. В этом году из прошлого вернулись леопардовый принт, металлик, обувь на танкетке и другие тренды, которые в 2023-м будут на пике моды. Но это не все: ярко заявляют о себе сейчас и некоторые варианты маникюра, о которых все давно забыли.
Одним из них весной этого года стал так называемый "бархатный маникюр". Как выглядят такие ногти и кому они подходят, рассказываем и показываем дальше.
Бархатные ногти: что это за маникюр
Бархат всегда был символом роскоши и богатства — в свое время нарядами из этого материала любили щеголять монархи и знать. Эта ткань очень приятная на ощупь и еще и прекрасно выглядит, приковывая к себе взгляды. Именно поэтому неудивительно, что в определенный момент эту фактуру решили использовать в работе и мастера нейл-арта.
Бархатным этот вид маникюра называют из-за того, что благодаря нанесению на ногтевую пластину специального материала она выглядит будто окутана бархатом. Металлические блестки в специальном магнитном лаке для ногтей позволяют выводить различные узоры, поэтому двух абсолютно одинаковых вариантов такого маникюра в природе не существует. Именно эти блестки придают ногтям сходство с ценной тканью.
Кому идет бархатный маникюр: примеры с фото
Главное преимущество такого маникюра в том, что он прекрасно подходит и для коротких, и для средней длины, и для длинных ногтей. Форма при этом тоже не имеет значения: в любом случае получится красиво.
Чаще всего используется какой-то один тон. Вы можете выбрать или свой любимый цвет, или что-то из весенних трендов 2023 года.
Впрочем, вы спокойно можете сделать и не однотонный бархатный маникюр, а использовать сразу несколько цветов. Этот вариант тоже будет выигрышно смотреться на ногтях, главное — подобрать такие цвета палитры, которые удачно между собой сочетаются.
Также можете попробовать "бархатный френч". Этот вариант точно понравится любительницам сдержанного дизайна, которые хотят попробовать что-то новенькое.
Раньше мы рассказывали, какой маникюр имеет дорогой и стильный вид. Речь идет о мировом тренде Rich-Girl Nails – так называемом маникюре богатой девушки.