Раз и навсегда: топ-5 овощей, которые можно посадить единожды и собирать урожай годами

Эти овощи очень вкусные и полезные

Помимо популярный однолетних растений, типа помидоров или огурцов, многие дачники высаживают на своих участках и многолетние растения, которые будут радовать своим урожаем на протяжении нескольких лет. Если вы не знаете, что это за растения — добро пожаловать!

Рассказываем вам о пяти полезных многолетних растениях, которые можно выращивать круглый год. Более того, как отмечает santeplus, сажать их не так и сложно.

Многолетние растения, которые плодоносят годами

Щавель

Щавель – одно из первых зеленых растений, которое развивается весной. Острый, пряный или лимонный, он имеет уникальный вкус. Он обеспечивает многие необходимые питательные вещества в конце зимы. Щавель растет до июня, затем начинает цвести. Листья нужно собирать, пока они молодые и нежные.

Ревень

Убирать ревень в первый год нельзя, нужно сначала дождаться, пока он укоренится. Проявив немного терпения, вы увидите, как это растение будет расти по сезонам. Одно растение ревеня может прослужить 20 лет, прежде чем его потребуется заменить. А пока наслаждайтесь этими здоровыми стеблями, стараясь не прикасаться к ядовитым листьям.

Хрен

Если вы хотите добавить немного остроты своим зимним блюдам, немного тертого хрена может стать отличным союзником. Лучший способ собрать этот корень — собрать его свежим.

Спаржа

Если у вас есть свободное место в саду, вы можете посадить спаржу. Она растет как в высоту, так и в ширину и обеспечивает вас на долгие годы. Спаржа растет на солнце и процветает во влажной почве.

Ягоды годжи

Ягоды годжи родом из Восточной Азии, но стали популярны и у нас из-за их пользы для здоровья. Их можно использовать для приготовления вина, сушить и есть в качестве закуски, готовить с ними или есть сырыми. Ягоды годжи можно выращивать как многолетники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему калину нельзя сажать рядом с другими растениями. Отметим сразу, что суеверия здесь ни при чем.

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