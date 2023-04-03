Получите пышные цветы: какие два популярных садовых растения нужно успеть обрезать весной

В апреле уделите особое внимание цветам на вашем участке

Весна – время не только посева первых культур, а и важного этапа по уходу за растениями. Обрезать в апреле следует многие цветы. В их числе два популярных – гортензия и роза.

Подробнее о нюансах апрельского ухода за розами и гортензиями в саду рассказал эксперт по садоводству Пол Хикс в комментарии Express.co.uk.

Весенняя обрезка — важная задача, которая способствует увеличению количества цветов и улучшению общего состояния здоровья некоторых растений. Благодаря этой манипуляции цветы и кустарники не будут выглядеть неряшливо в конце сезона. Кроме того, обрезка стимулирует рост, дает садоводам возможность удалить мертвые стебли и остановить распространение потенциальных болезней.

Два популярных садовых растения, которые нуждаются в обрезке весной — розы и гортензии. Лиственные растения, цветущие в период с июля по октябрь, обычно следует обрезать весной. Секатор — самый популярный инструмент, когда речь идет об обрезке кустарников и цветов.

Как обрезать весной гортензии

В зависимости от того, какой у вас сорт, гортензии следует обрезать весной — просто укоротите на пару почек каждый побег. Не нужно сразу же обрезать увядшие цветы крупнолистной и пестролистной гортензии, так как отмершие цветы могут защитить растение от повреждения морозом в зимние месяцы. Укоренившиеся гортензии (предыдущие два сорта и пыльчатая) нуждаются в обрезке в середине весны, но легкой и регулярной.

Гортензия будет цвести пышнее, если обрезать растение весной

Гортензию метельчатую и гортензию древовидную необходимо обрезать ранней весной до того, как кусты начнут расти. Другие виды также нуждаются в обрезке весной, но только в минимальной степени. Просто удалите мертвые стебли и те, которые выросли слишком длинными.

Как обрезать весной розы

Розы обрезают только после того, как минует риск заморозков, что обычно бывает в конце мая. Опытные садовники рекомендуют обрезать мертвые или поврежденные стебли, укоротив прошлогодний прирост до четырех или пяти почек.

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