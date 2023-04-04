Четыре цветка, которые нужно посеять в саду прямо сейчас: особого ухода не требуют

Успейте высадить эти растения, чтобы летом ваш сад и двор был ярче и красивее

С приходом весны у дачников прибавилось работы. Какие-то растения следует обрезать, а что-то из цветов можно посеять в апреле. Обратите внимание на четыре цветка – космею, мак, зайцехвост яйцевидный и герань.

Эксперты из Королевского садоводческого общества (RHS) рекомендуют посеять эти цветы уже сейчас, чтобы они пышно цвели в течение всего сезона. Об этом пишет Express.co.uk.

Космея

И многолетняя, и однолетняя космея прекрасно дополнят летние цветники. Рекомендуется сажать в теплом месте в саду. Сейте семена прямо в открытую почву или в небольшие горшки с хорошо дренируемой почвой.

Мак

Маки можно вырастить из семян, посеять с марта по май, что обеспечит красивое цветение летом и осенью. Этот цветок следует выращивать на любой хорошо дренированной плодородной почве, солнце приветствуется.

Зайцехвост яйцевидный (Заячий хвост)

Это растение представляет собой пучок узких изогнутых листьев с густыми цветками кремового цвета. Идеален для начинающих садоводов, так как не требует обрезки и, как правило, не страдает от вредителей и болезней.

Герань

Цветы любят теплое место на улице, в горшке или в земле, предпочитают рыхлый грунт и компост. В качестве удобрения подойдут варианты, богатые калием.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветы нуждаются весной в обрезке. Это обеспечит стремительный рост к лету.