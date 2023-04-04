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Стилистка назвала три стрижки, которые заметно старят: их лучше избегать (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Очень важно сделать правильный выбор Новость обновлена 04 апреля 2023, 08:30
Очень важно сделать правильный выбор. Фото Freepik

Эти варианты делают лишний акцент на возрастных изменениях волос и чертах вашего лица

Если женщине захотелось перемен, то обычно она идет в салон красоты и меняет свою прическу. Новая стрижка – это всегда хорошая идея. Главное — чтобы она подходила владелице и не прибавляла лишних лет. Мы уже рассказывали о трех стильных вариантах с челкой, которые будут в тренде в этом году, а теперь расскажем, от каких вариантов лучше отказаться старшим женщинам, чтобы не выглядеть как бабушка.

Каких вариантов лучше избегать женщинам, которые немного беспокоятся из-за своего возраста, рассказала американская стилистка Лорен Удо. В комментарии изданию She Finds она назвала сразу три стрижки, которые заметно прибавляют возраста и будут только лишний раз подчеркивать возрастные недостатки.

Каких стрижек лучше избегать женщинам, которые беспокоятся из-за своего возраста

Если вы ищете стрижку, которая смягчит ваши черты лица и придаст образу свежести, лучше избегать вариантов с резкими линиями. Причем, по словам стилистки, речь идет не только о слишком коротких моделях: "Я не рекомендую такие прически, как экстремальные пикси, стрижка "под горшок" или слишком длинные многослойные стрижки. Они могут подчеркнуть потерю объема и ухудшение текстуры волос со временем, делая его тоньше и подчеркивая морщины и обвисшие черты лица", — говорит Удо.

Стрижка ассиметричная пикси
Ассиметричная пикси подходит далеко не каждой
Стрижка экстремально короткая пикси
А это – эксремально короткая пикси в цвете, с которой тоже следует быть очень осторожной
Стрижка "под горшок"
Так выглядит стрижка "под горшок" и подходит она совсем не каждой
Стрижка "под горшок" – классический вариант
Классический вариант стрижки "под горшок"

Проблема в том, что почти все эти варианты образуют резкие линии волос и лица. Такие стрижки лишены мягкости и могут испортить общий образ, говорит стилистка.

Многослойные стрижки – пример
Многослойность выглядит прекрасно на молодых сильных волосах
Многослойная стрижка

Между тем, не обязательно отказываться от классического боба или даже пикси, отмечает Лорен Удо. Более того, вы точно можете отрастить волосы длиннее плеч, если это ваш стиль. Хитрость состоит в том, чтобы найти парикмахера, который придаст тонким слоям объема и создаст красивую текстуру, чтобы жидкие волосы выглядели более объемными и здоровыми.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.

Теги:
#Мода #Стилист #Стрижка #Парикмахер-стилист #Старшая женщина #Волосся