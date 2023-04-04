Стилистка назвала три стрижки, которые заметно старят: их лучше избегать (фото)

Эти варианты делают лишний акцент на возрастных изменениях волос и чертах вашего лица

Если женщине захотелось перемен, то обычно она идет в салон красоты и меняет свою прическу. Новая стрижка – это всегда хорошая идея. Главное — чтобы она подходила владелице и не прибавляла лишних лет. Мы уже рассказывали о трех стильных вариантах с челкой, которые будут в тренде в этом году, а теперь расскажем, от каких вариантов лучше отказаться старшим женщинам, чтобы не выглядеть как бабушка.

Каких вариантов лучше избегать женщинам, которые немного беспокоятся из-за своего возраста, рассказала американская стилистка Лорен Удо. В комментарии изданию She Finds она назвала сразу три стрижки, которые заметно прибавляют возраста и будут только лишний раз подчеркивать возрастные недостатки.

Каких стрижек лучше избегать женщинам, которые беспокоятся из-за своего возраста

Если вы ищете стрижку, которая смягчит ваши черты лица и придаст образу свежести, лучше избегать вариантов с резкими линиями. Причем, по словам стилистки, речь идет не только о слишком коротких моделях: "Я не рекомендую такие прически, как экстремальные пикси, стрижка "под горшок" или слишком длинные многослойные стрижки. Они могут подчеркнуть потерю объема и ухудшение текстуры волос со временем, делая его тоньше и подчеркивая морщины и обвисшие черты лица", — говорит Удо.

Ассиметричная пикси подходит далеко не каждой

А это – эксремально короткая пикси в цвете, с которой тоже следует быть очень осторожной

Так выглядит стрижка "под горшок" и подходит она совсем не каждой

Классический вариант стрижки "под горшок"

Проблема в том, что почти все эти варианты образуют резкие линии волос и лица. Такие стрижки лишены мягкости и могут испортить общий образ, говорит стилистка.

Многослойность выглядит прекрасно на молодых сильных волосах

Между тем, не обязательно отказываться от классического боба или даже пикси, отмечает Лорен Удо. Более того, вы точно можете отрастить волосы длиннее плеч, если это ваш стиль. Хитрость состоит в том, чтобы найти парикмахера, который придаст тонким слоям объема и создаст красивую текстуру, чтобы жидкие волосы выглядели более объемными и здоровыми.

Раньше мы рассказывали, какие стрижки стали супер-трендами в сезоне 2023-24. Предлагаем вам сразу семь вариантов на разную длину волос: в этом списке каждая найдет себе что-то по вкусу.