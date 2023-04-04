Несколько кликов и компьютер "летает": найден способ ускорить работу ПК на 35%

Маленькая хитрость, которая очень выручит владельцев ПК со слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти

Большинство пользователей, столкнувшись с проблемой зависания одного из своих девайсов, сразу начинают искать причину. И если с телефоном в этом случае все просто – это может быть забитый кэш, перегруженная внутренняя память или же проникшие в ваш смартфон вирусы, то с компьютером все немного иначе. Чаще всего речь идет о банальной нехватке оперативной памяти или направлении лишних ресурсов Windows на защиту ОС вместо качественного выполнения поставленных задач.

К счастью, исправить последнюю проблему легко – сделать это можно всего в несколько кликов. Отключив всего одну функцию, отвечающую за защиту системы, вы сможете значительно повысить производительность ПК. Это безопасное действие, если вы используете антивирус и не загружаете разные подозрительные файлы и программы со сторонних сайтов. Что сделать, чтобы производительность ноутбука выросла на 15-35%, рассказывает профильный сайт itechua.

Как повысить производительность своего компьютера: лайфхак

Нажмите кнопку поиска на панели задач или строку поиска в меню "Пуск" и введите словосочетание "Изоляция ядра". Кликните на появившуюся программу и в "Параметрах" выключите переключатель под опцией "Целостность памяти". После этого перезагрузите компьютер.

Благодаря таким действиям, Windows отключит защиту на основе виртуализации и перестанет изолировать процессы в оперативной памяти. В результате производительность вашего компьютера при выполнении некоторых задач увеличится до 35%. Особенно ощутима будет разница для владельцев ПК со слабыми процессорами и небольшим объемом оперативной памяти. Кроме того, вы заметите, что таким образом увеличивается время автономной работы ноутбука.

Раньше мы рассказывали, как пользоваться ноутбуком, чтобы он прослужил дольше. Важно в этом случае то, как вы его заряжаете.